Депутати Черкаської міської ради ухвалили рішення щодо фінансування фонду міського голови. "За" проголосували 22 обранці.
Йдеться про повернення фінансування у фонд міського голови, передає кореспондентка Суспільного з місця події.
Перед голосуванням виступив депутат міськради Руслан Батир:
"Те, що ми вчора зробили на бюджетній комісії, вважаю неправильним. Ми знімали кошти з потреб одних військових частин, щоб задовольнити потреби інших. Зрозуміло, що коштів, аби задовольнити усі військові потреби, не вистачає. Але поряд з тим, ми розглядали такі питання, як закупівля медичного обладнання на багато мільйонів гривень, без якого місто може обійтися певний час. І саме образливе те, що деякі депутати лобіюють і намагаються виправдати підозрілу закупівлю, нехай це буде на їхній совісті. Особисто я прошу не робити вчорашніх помилок і передати бюджет розвитку увесь на підтримку Збройних Сил України".
Це питання викликало дискусію учасників акції "Гроші на ЗСУ", які прийшли на засідання.
"Чим відрізняється фонд міського голови від фонду депутатів? Нічим. Це бюджетне фінансування піар-кампанії одної людини – міського голови. Якщо міський голова хоче бути благодійником, хай роздає свої кошти, а не бюджетні. Це не соціальний відділ", – прокоментувала громадська активістка Вікторія Феофілова.
Активісти зустріли позитивне голосування за це рішення вигуками “Ганьба”.
Міський голова коментарів не надав, оскільки був відсутній на сесії 1 лютого.
Надсилайте новини про події з життя на Черкащині