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Депутати Черкаської міської ради ухвалили рішення щодо фінансування фонду міського голови
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Депутати Черкаської міської ради ухвалили рішення щодо фінансування фонду міського голови

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Депутати Черкаської міської ради ухвалили рішення щодо фінансування фонду міського голови
Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Депутати Черкаської міської ради ухвалили рішення щодо фінансування фонду міського голови. "За" проголосували 22 обранці.

Йдеться про повернення фінансування у фонд міського голови, передає кореспондентка Суспільного з місця події.

Перед голосуванням виступив депутат міськради Руслан Батир:

"Те, що ми вчора зробили на бюджетній комісії, вважаю неправильним. Ми знімали кошти з потреб одних військових частин, щоб задовольнити потреби інших. Зрозуміло, що коштів, аби задовольнити усі військові потреби, не вистачає. Але поряд з тим, ми розглядали такі питання, як закупівля медичного обладнання на багато мільйонів гривень, без якого місто може обійтися певний час. І саме образливе те, що деякі депутати лобіюють і намагаються виправдати підозрілу закупівлю, нехай це буде на їхній совісті. Особисто я прошу не робити вчорашніх помилок і передати бюджет розвитку увесь на підтримку Збройних Сил України".

Сесія без міського голови
Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Це питання викликало дискусію учасників акції "Гроші на ЗСУ", які прийшли на засідання.

"Чим відрізняється фонд міського голови від фонду депутатів? Нічим. Це бюджетне фінансування піар-кампанії одної людини – міського голови. Якщо міський голова хоче бути благодійником, хай роздає свої кошти, а не бюджетні. Це не соціальний відділ", – прокоментувала громадська активістка Вікторія Феофілова.

Активісти зустріли позитивне голосування за це рішення вигуками “Ганьба”.

Міський голова коментарів не надав, оскільки був відсутній на сесії 1 лютого.

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