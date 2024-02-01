НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Скоїв ДТП та зник з місця події: на Миколаївщині затримали водія Іж Комбі
ДТПАВАРІЯАВТОАЛКОГОЛЬРегіони

Скоїв ДТП та зник з місця події: на Миколаївщині затримали водія Іж Комбі

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Скоїв ДТП та зник з місця події: на Миколаївщині затримали водія Іж Комбі
Місце аварії, 31 січня 2024 року. Фото: Поліція Миколаївської області

На Миколаївщині 31 січня у селі Мішково-Погорілове сталася аварія. Водій автомобіля Іж Комбі наїхав на 76-річну жінку та зник з місця пригоди. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Про це повідомляє Національна поліція Миколаївської області.

За інформацією правоохоронців, після дорожньо-транспортної пригоди чоловік поїхав. Попри це поліцейським вдалося встановити автомобіль та причетного до аварії власника автівки. Ним виявився 42-річний житель Мішково-Погорілового.

Скоїв ДТП та зник з місця події: на Миколаївщині затримали водія ІЖ Комбі
Затриманий водій, 31 січня 2024 року. Фото: Національна поліція

Поліцейські встановили, що під час керування машиною, чоловік був у стані сп'яніння. За результатами медичного освідування у крові водія виявили 1,2 проміле алкоголю.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадженняза частиною 3 статті 286-1 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння та спричинили смерть потерпілого". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Скоїв ДТП та зник з місця події: на Миколаївщині затримали водія ІЖ Комбі
Автомобіль, на якому ймовірно чоловік скоїв наїзд на пішохода, 31 січня 2024 року. Фото: Національна поліція

Слідчі затримали водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Найближчим часом йому повідомлять про підозру у вчинені злочину.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
У Шосткинському районі на Сумщині сталася аварія: автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся
У Шосткинському районі на Сумщині сталася аварія: автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся
У поліції розповіли, де у Вінниці фіксують найбільше аварій
У поліції розповіли, де у Вінниці фіксують найбільше аварій
ДТП 2 лютого поблизу села Михалин
На Рівненщині внаслідок ДТП загинули четверо людей
На Закарпатті затримали водія за підозрою в скоєнні наїзду на пішохода та втечі з місця ДТП
На Закарпатті затримали водія за підозрою в скоєнні наїзду на пішохода та втечі з місця ДТП
На початок