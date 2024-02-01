Скоїв ДТП та зник з місця події: на Миколаївщині затримали водія Іж Комбі

На Миколаївщині 31 січня у селі Мішково-Погорілове сталася аварія. Водій автомобіля Іж Комбі наїхав на 76-річну жінку та зник з місця пригоди. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Про це повідомляє Національна поліція Миколаївської області.

За інформацією правоохоронців, після дорожньо-транспортної пригоди чоловік поїхав. Попри це поліцейським вдалося встановити автомобіль та причетного до аварії власника автівки. Ним виявився 42-річний житель Мішково-Погорілового.

Затриманий водій, 31 січня 2024 року. Фото: Національна поліція

Поліцейські встановили, що під час керування машиною, чоловік був у стані сп'яніння. За результатами медичного освідування у крові водія виявили 1,2 проміле алкоголю.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння та спричинили смерть потерпілого". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Автомобіль, на якому ймовірно чоловік скоїв наїзд на пішохода, 31 січня 2024 року. Фото: Національна поліція

Слідчі затримали водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Найближчим часом йому повідомлять про підозру у вчинені злочину.

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