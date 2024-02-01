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Нічия: черкаський "ЛНЗ" зіграв у Туреччині проти команди з Польщі
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Нічия: черкаський "ЛНЗ" зіграв у Туреччині проти команди з Польщі

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Нічия: черкаський &quot;ЛНЗ&quot; зіграв у Туреччині проти команди з Польщі
Мухаррем Яшарі. Фото: ФК "ЛНЗ"

Черкаська футбольна команда "ЛНЗ" 1 лютого зіграла спаринг проти польського клубу "Заглембе". Матч закінчився нічиєю.

Про це повідомили у пресслужбі ФК "ЛНЗ".

Гра відбулася на стадіоні "Susesi Sport Center" у Туреччині.

Перший гол на 39-ій хвилині відкрив "Заглембе". На перерву команди пішли з рахунком 0:1 на користь поляків.

Черкаський "ЛНЗ" зіграв у Туреччині проти команди з Польщі
Фото: ФК "ЛНЗ"

На 77-ій хвилині "ЛНЗ" зрівняли рахунок. Дебютним голом відзначився Мухаррем Яшарі.

Матч завершився нічиєю — 1:1.

Черкаський "ЛНЗ" зіграв у Туреччині проти команди з Польщі
Фото: ФК "ЛНЗ"

Наступну товариську гру "ЛНЗ" зіграють проти клубу "Лієпая".

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