На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону за допомогою службового собаки виявили двох закарпатців, які намагалися переплисти річку Тиса, щоб потрапити до Угорщини.

Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби України — Західний кордон у Facebook.

За інформацією ДПСУ, жителя міста Виноградів та села Худльово Ужгородського району, затримали прикордонники відділу "Вилок".

"Чоловіки, дочекавшись сутінку, вирішили пробратися до річки Тиса, щоб через кордон потрапити до Угорщини. Одягнені у рятувальні жилети, закарпатці мали при собі два гумових човни й свідчили про наміри долати річкову ділянку українсько-угорського кордону", — йдеться у повідомленні.

На чоловіків склали протоколи про адмінправопорушення. Наразі оперативники загону встановлюють коло людей, причетних до організації незаконного перетину кордону.

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