У Карлівці автомобіль збив пішохідку. Останню з травмами доставили до лікарні.
Про це 1 лютого повідомили на сайті головного управління Нацполіції Полтавщини.
Аварія сталася 31 січня близько 7:20 у місті Карлівка. 30-річний водій автомобіля " Volkswagen Transporter " наїхав на 56-річну пішохідку. Останню з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
Правоохоронці розпочати кримінальне провадження за частиною першою статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Найбільша санкція − обмеження волі це кримінальне покарання, яке полягає у триманні особи у кримінально-виконавчих установах відкритого типу (виправних центрах) у межах адміністративно-територіальної одиниці відповідно до її постійного місця проживання без ізоляції від суспільства в умовах здійснення над нею нагляду з обов'язковим залученням засудженого до праці.на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортом на строк до трьох років.
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