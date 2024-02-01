У Карлівці автомобіль збив пішохідку. Останню з травмами доставили до лікарні.

Про це 1 лютого повідомили на сайті головного управління Нацполіції Полтавщини.

Аварія сталася 31 січня близько 7:20 у місті Карлівка. 30-річний водій автомобіля " Volkswagen Transporter " наїхав на 56-річну пішохідку. Останню з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці розпочати кримінальне провадження за частиною першою статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Найбільша санкція − обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортом на строк до трьох років.

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