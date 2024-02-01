Внаслідок ракетного удару по окупованому Севастополю та Криму 31 січня ракета влучила в пункт зв'язку в/ч 80159 — на військовому аеродромі "Бельбек", після чого сталася пожежа.

Про це повідомляє видання незалежних російських журналістів "ASTRA" у Telegram з посиланням на свої джерела.

"За даними джерел ASTRA, атаковано було пункт зв'язку в/ч 80159, яка, згідно з відкритими даними, належить до військового аеродрому "Бельбек". Пункт зв'язку загорівся, площа пожежі становила близько 30 квадратних метрів. Постраждалих, попередньо, немає", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про вибухи у Криму та Севастополі 31 січня

У середу, 31 січня, в окупованому Севастополі, в районі Сак, Євпаторії та Роздольного пролунали кілька вибухів. Неподалік аеродрому Бельбек сталася пожежа. Міноборони РФ заявило про збиття 20 ракет над Чорним морем та Кримом та про падіння уламків на військову частину в Любимівці.

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що окупанти відбили масовану атаку на місто, збивши понад шість ракет. Попередньо, ніхто не постраждав. За його словами, у садовому товаристві "Усть-Бельбек", за попередніми даними, пошкоджено від уламків 12 будівель.

У той самий день командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив вибухи на аеродромі "Бельбек" окупованого Криму ввечері 31 січня.

Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що робота українських Сил оборони в окупованому Криму протягом 31 січня була результативною, що визнала сама російська сторона. Україна повертає свої території, а для цього має "вичистити" їх від окупантів.

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