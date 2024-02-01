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На Житомирщині триває ліквідація пожежі на одному з деревообробних підприємств
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На Житомирщині триває ліквідація пожежі на одному з деревообробних підприємств

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На Житомирщині триває ліквідація пожежі на одному з деревообробних підприємств
Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій у Житомирській області

У селі Врублівка Романівської територіальної громади Житомирського району сталася пожежа на території одного з деревообробних підприємств. Ліквідація пожежі триває.

Про це Суспільному розповіла начальниця сектору зв'язків зі ЗМІ Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області Оксана Ковальчук.

За її словами, 1 лютого о 03:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на території одного з деревообробних підприємств у селі Врублівка. Про це сповістив охоронець підприємства, який побачив займання.

"Рятувальники на місці виклику встановили, що полум'ям охоплено будівлю цеху готової продукції площею 800 квадратних метрів. Висока температура і швидке поширення вогню через пожежне навантаження (всередині дошки, вагонка та інші матеріали) створюють труднощі в гасінні. Щоб запобігти перекиданню вогню на склади, розташовані поруч, на ліквідацію пожежі залучили додаткові сили та засоби. Для безперебійної подачі води фахівці встановили один автомобіль на перекачку води з місцевого ставка", — повідомила Оксана Ковальчук.

На Житомирщині триває ліквідація пожежі на одному з деревообробних підприємств
Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій у Житомирській області

Силами бійців ДСНС о 7:05 пожежу локалізували, ліквідація наразі триває. На місці працюють 5 одиниць техніки і 16 людей особового складу.

"Вогонь встиг знищити покрівлю по всій площі будівлі, а також готову продукцію всередині. У той же час рятувальники не допустили перекидання полум'я на будівлі зазначених складів", — розповіла Оксана Ковальчук.

На Житомирщині триває ліквідація пожежі на одному з деревообробних підприємств
Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій у Житомирській області

Наразі обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями.

ОНОВЛЕНО на 12:17

"О 10:38 пожежу на деревообробному підприємстві у селі Врублівка ліквідували. Загиблих та травмованих немає", — повідомили у ДСНС.

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