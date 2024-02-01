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У лікарні помер 27-річний військовий з Одещини
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У лікарні помер 27-річний військовий з Одещини

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У лікарні помер 27-річний військовий з Одещини
Загиблий Іван Тегза. Фото: Савранська селищна рада

У лікарні помер 27-річний військовий з Одещини Іван Тегза.

Про це 31 січня повідомили у Савранській селищній раді.

Іван Тегза був 1996 року народження та проживав у селі Бакша. Військового 1 лютого зустріли в селі Дубинове.

"Траурний кортеж йшов через села Дубинове, Вільшанка, селище Саврань до Савранської лікарні (вул. Соборна)", — йдеться у повідомленні.

Жителів громади попросили зустріти захисника живим коридором. Про дату та час поховання повідомлять додатково.

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