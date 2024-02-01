У лікарні помер 27-річний військовий з Одещини Іван Тегза.
Про це 31 січня повідомили у Савранській селищній раді.
Іван Тегза був 1996 року народження та проживав у селі Бакша. Військового 1 лютого зустріли в селі Дубинове.
"Траурний кортеж йшов через села Дубинове, Вільшанка, селище Саврань до Савранської лікарні (вул. Соборна)", — йдеться у повідомленні.
Жителів громади попросили зустріти захисника живим коридором. Про дату та час поховання повідомлять додатково.
Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області