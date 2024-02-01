З російського полону повернулись 14 жителів Дніпропетровщини

З російського полону до України повернулися 14 військових з Дніпропетровщини. Вони – з усіх районів області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, наступні два тижні військові перебуватимуть під наглядом лікарів.

"Адже важко уявити, що пережили в заручниках у нелюдів. І яке це тяжке випробування для здоров’я. Потім за необхідності на них очікує реабілітація. Та найголовніше – відпустка і час поряд з рідними", – зазначив Лисак.

Як зазначив начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко, серед звільнених жителів області, семеро – з Криворізького району. Серед них троє – жителі Кривого Рогу, двоє військових з Софіївської громади, один – з Лозуватської та ще один – з Карпівської.

Що відомо про звільнених з російського полону 31 січня 2024 року

Під час обміну військовополонених 31 січня вдалося звільнити 180 рядових і сержантів, 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя. Президент зазначив, що це вже 50 обмін за час повномасштабної війни.

"Загалом 3035 людей вдалося повернути. І ми зробимо все, щоб повернути кожного й кожну. Ми ні про кого не забули. По кожному прізвищу шукаємо", — сказав Зеленський.

Серед тих, хто повернувся з російського полону 31 січня, — оборонець "Азовсталі", молодший сержант Захар, дружина якого загинула від ракетного удару в Дніпрі. Чоловік потрапив до полону разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з "Азовсталі" у травні 2022 року. За пів року жінку вдалося обміняти й повернути в Україну.

Як розповіли в координаційному центрі, Тетяна оселилася разом з двома доньками у Дніпрі. Однак 14 січня 2023 року армія РФ вдарила ракетою по багатоповерхівці, де мешкала родина.

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