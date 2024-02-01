Головні новини Рівного та області 1 лютого

Новини та події Рівного та Рівненської області 1 лютого 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
Ямковий ремонт: як у Рівному та області латають дороги
У Рівному й області розпочали ямковий ремонт доріг на аварійних ділянках. Йдеться про міжнародну трасу Київ — Чоп та центральні вулиці міста. В області до роботи залучили 25 одиниць техніки та майже 70 працівників.
Суспільне дізналося, що думають водії про стан доріг та як тривають ремонтні роботи.
Загибель тварин у пансіонаті на Рівненщині: поліція відкрила кримінальне провадження
Поліція відкрила кримінальне провадження щодо загибелі собак у Тучинському геріатричного пансіонату, що на Рівненщині.
Про це 1 лютого повідомили в пресслужбі поліції в Рівненській області.
Розслідують жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.
У вівторок, 30 січня, на інцидент, який стався на території Тучинського геріатричного пансіонату, зреагував голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш:
"Підписав розпорядження про виведення зі складу комісії з реорганізації Марії Фурман, яка очолювала цей комунальний заклад. В листопаді 2022 року обласна рада прийняла рішення про реорганізацію деяких комунальних закладів у сфері соціального захисту населення, це стосується саме пансіонату в Тучині. Відповідну комісію очолила заступниця керівника. Тепер її замінить інша людина й фактично перебере на себе керівні повноваження", — пояснив посадовець у Telegram.
Детальніше про інцидент — за посиланням.
На території ліцею у Вараші на Рівненщині виявили тренувальний "скид" для дрона
На території ліцею в Вараші на Рівненщині 1 лютого знайшли предмет, схожий на снаряд. Його виявила офіцерка Служби освітньої безпеки Богдана Порохнюк. Це перший інцидент на її новій посаді.
Вона розповіла Суспільному детальніше про цей випадок.
Офіцерка Служби освітньої безпеки Богдана Порохнюк працює у Вараському ліцеї півтора тижні. 1 лютого наприкінці першого уроку вона обходила територію закладу:
"Виявила підозрілий предмет. Він лежав за 1,5 м від шкільної огорожі, десь 15 метрів від школи".
Офіцерка одразу повідомила всі екстрені служби та евакуювала у безпечне місце приблизно 800 учнів та вчителів ліцею. Територію, де виявили предмет, взяли під охорону.
"Таке у моїй практиці вперше. Так, були навчальні тривоги, тому колектив знав, що робити. Діяли дуже швидко: дітей відвели на безпечну відстань. Згодом старших відпустили додому, по менших приходили батьки. Діти, звісно, з цікавості хотіли заглянути, але співробітники служб все контролювали", — зазначила Богдана Порохнюк.
Вибухотехніки ГУНП в Рівненській області оглянули виявлений предмет. Про результати повідомила пресофіцерка поліції в Рівненській області Анна Цап:
"Виявилося, що це тренувальний "скид" для дрона, який не містить вибухової речовини та ніякої загрози для оточуючих не становить. Нагадаємо, що у такий неспокійний для нашої країни час необхідно із обережністю ставитися до підозрілих предметів, а у випадку їх виявлення — повідомляти відповідні служби".
"Його політ був дуже яскравим у театрі": у Рівному попрощалися з актором та бійцем Володимиром Федінчуком
У Рівному на Театральній площі 1 лютого прощалися з 31-річним актором обласного музично-драматичного театру Володимиром Федінчуком, який загинув на фронті.
На фронті загинули Леонід Щур та Микола Кухарець з Рівненщини. В області попрощаються з Артемом Новачуком з Хмельниччини
На війні проти РФ загинули Леонід Щур з Висоцької громади, Микола Кухарець з Рівного. В Острозькій громаді поховають Артема Новачука, який родом з Нетішина, що на Хмельниччині.
Про це повідомили у Facebook громад.
Леонід Щур
Леонід Щур народився у 1981 році, проживав у селі Золоте Висоцької громади. Він загинув 27 січня під час виконання бойового завдання в Донецькій області.
Кортеж з тілом військового прибув до громади у четвер, 1 лютого. Про час та дату прощання повідомлять додатково.
Микола Кухарець
46-річний Микола Кухарець родом із Рівного, навчався у школі № 6, потім здобув фах електрика у професійно-технічному училищі.
"Коля був дуже непосидючим, рухливий. Це впливало на все його життя. Змінив чимало місць роботи, професій, працював за кордоном та в Україні. А коли у лютому 2022 року розпочалось повномасштабне вторгнення, вже в перші дні пішов до військкомату, аби стати до лав Збройних сил України. Він служив в армії, тому вважав це своїм обов’язком. Емоційно говорив, що потрібно вигнати ворога з нашої землі, звільнити Україну" — цитує пресслужба Рівнеради сестру військового Валентину.
Мобілізували Миколу Кухарця в листопаді 2022 року.
"Він із захопленням розповідав про навчання у Великій Британії, про те, який високий рівень, як у них проходять навіть тренувальні бої. Говорив, що його хвалили, адже гарно справлявся із задачами. А от про справжню війну багато не розповідав. Він ніколи не жалівся, у нього завжди все було добре", — додала сестра чоловіка.
Матрос Микола Кухарець загинув на Херсонщині 22 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання. У Рівному з ним прощатимуться у п'ятницю, 2 лютого, о 10:00 на майдані Незалежності. Поховають військового на кладовищі Нове.Артем Новачук
18-річний Артем Новачук — уродженець міста Нетішин, що на Хмельниччині. Проживав та навчався в Ірпені Київської області.
"Артем неодноразово відвідував Острожчину, адже бабуся з дідусем мешкають в селі Бадівка. У липні 2023 року він добровільно пішов служити в Національну Гвардію України у підрозділ "Азов", — йдеться у повідомленні Острозької міськради.
Артем Новачук загинув 27 січня під час виконання бойового завдання в Луганській області.
2 лютого орієнтовно о 16:00 кортеж із тілом загиблого військового проїжджатиме через Острог в Бадівку. Церемонія прощання відбудеться 3 лютого о 12:00. Поховають військового на сільському кладовищі.
Артем Новачук
18-річний Артем Новачук — уродженець міста Нетішин, що на Хмельниччині. Проживав та навчався в Ірпені Київської області.
"Артем неодноразово відвідував Острожчину, адже бабуся з дідусем мешкають в селі Бадівка. У липні 2023 року він добровільно пішов служити в Національну Гвардію України у підрозділ "Азов", — йдеться у повідомленні Острозької міськради.
Артем Новачук загинув 27 січня під час виконання бойового завдання в Луганській області.
2 лютого орієнтовно о 16:00 кортеж із тілом загиблого військового проїжджатиме через Острог в Бадівку. Церемонія прощання відбудеться 3 лютого о 12:00. Поховають військового на сільському кладовищі.
Гаманець з готівкою і гроші з картки: на Рівненщині підозрюваного у крадіжці розшукали через камери спостереження
На Рівненщині 55-річному чоловіку повідомили про підозру, який, за версією слідства, вкрав у неповнолітньої дівчини гаманець та банківську карту з якої зняв сім тисяч гривень. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Про це 1 лютого повідомили у пресслужбі поліції в області.
За даними слідства, 17-річна березнівчанка звернулася до поліції та повідомила, що біля магазину вона випустила з рук сумку та не помітила, що з неї випав гаманець у якому було 1,5 тисячі гривень та банківська картка. Дівчина виявила це вдома.
"Завдяки відео із камер спостереження, оперативники відділення поліції вийшли на слід зловмисника. 55-річний місцевий житель, який того дня був неподалік торгового закладу, побачив втрачений гаманець. Зрозумівши, що за ним ніхто не спостерігає, а власниця не повертається, таємно заволодів чужим майном та із банківської картки одразу ж зняв сім тисяч гривень", — повідомила спеціалістка відділу комунікації поліції в області Світлана Карачун.
30 січня правоохоронці повідомили про підозру жителю Березного за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
55-річний чоловік свою провину визнає та співпрацює зі слідством.
Рівненський Верес взяв в оренду двох футболістів житомирського Полісся
Верес орендував двох футболістів Полісся. Гравці мають підсилити позиції клубу з Рівного у півзахисті. Обоє виконавців вже приєдналися до команди, яка перебуває на тренувальному зборі у Туреччині.
Про це 1 лютого повідомили у пресслужбі НК Верес.
Керівництво Вереса уклало з житомирським Поліссям договір про оренду Дмитра Шастала та Дениса Янакова. Обидва гравці долучилися до рівненської команди в турецькій Анталії. Тут тривають зимові збори Вереса у рамках підготовки до другого кола чемпіонату УПЛ.
28-річний Дмиро Шастал грає на позиції правого півзахисника, зріст — 180 см, вага — 71 кг. Виступав за клуби: Колос (Ковалівка), Полтава, Енергія (Нова Каховка), Олександрія. З 2021-го року права на футболіста належать житомирському Поліссю. У нинішньому сезоні Дмитро Шастал провів за житомирян дев'ять матчів в УПЛ, забив два голи.
Лівий півзахисник 25-річний Денис Янаков є вихованцем академій запорізького Металурга і київського Динамо. Виступав за клуби: Динамо (Київ), Арсенал (Київ), Чорноморець (Одеса), Зоря (Луганськ), Інгулець (Петрове). З 2021-го року — права на гравця належить житомирському Поліссю. У нинішньому сезоні провів в УПЛ п'ять матчів за клуб з Житомира, забив один гол.
На Рівненщині вантажівка наїхала на чоловіка, який лежав на дорозі
На Рівненщині вантажівка наїхала на чоловіка, який лежав на проїзній частині траси Київ — Чоп. Це сталося ввечері 31 січня. Наразі невідомо, чи був чоловік живий під час наїзду.
Про це повідомила пресофіцерка поліції в Рівненській області Юлія Дуднік. З її слів, ДТП сталася на трасі Київ — Чоп біля Корця:
"Слідчі попередньо встановили, що 30-річний водій вантажного автомобіля MAN, житель Луцька, допустив наїзд пішохода, який лежав на проїзній частині. Загиблим виявився 43-річний житель Дніпра. Його тіло відправили для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті", — розповіла Юлія Дуднік.".
Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Розслідують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
З російського полону звільнили чотирьох бійців з Рівненщини
З російського полону повернули чотирьох військових з Рівненщини. Це лейтенант Андрій Колосінський, старший солдат Сергій Тазієв, молодший сержант Сергій Олійник та старший сержант Валентин Брачківський. 31 січня відбувся другий у 2024 році великий обмін полонених, під час якого повернули 207 бійців.
Про трьох звільнених у його рамках жителів Рівненщини повідомив у Telegram начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"Серед звільнених сьогодні з полону українських військовослужбовців є і представники Рівненщини. Це лейтенант Андрій Колосінський, старший солдат Сергій Тазієв та старший сержант Валентин Брачківський. Наразі списки звільнених бійців ще уточнюються", — написав Коваль.
Серед звільнених з полону ще один військовий з Рівненщини — молодший сержант Сергій Олійник. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.
Повернули з полону 207 українців
31 січня відбувся другий великий обмін полонених між Україною та Росією у 2024 році, під час якого повернули 207 українців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Додому повернули воїнів ЗСУ, Нацполіції, Нацгвардії та прикордонників, серед яких рядові, сержанти та офіцери.
Прогноз погоди на 2 лютого
На Рівненщині синоптики на 2 лютого прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі очікується невеликий сніг та мокрий сніг. Вдень — без істотних опадів. Вночі — слабка хуртовина. Вітер — північно-західний, 7-12м/с, пориви — 15-20 м/с.
Температура по області: вночі — від 0-2° морозу, вдень — від 2-4º тепла; у Рівному: вночі — 0-2° морозу, вдень — 2-4° тепла.
На Рівненщині енергетики встановлюють безпечні гнізда для лелек
На Рівненщині встановляють безпечні гнізда для лелек. Такі металеві конструкції запобігають аварійним ситуаціям і, відповідно, перервам в електропостачанні. В області їх роблять п'ятий рік поспіль.
31 січня у Facebook Рівнеобленерго повідомили про старт кампанії із заміни лелечих гнізд у 2024 році. Її розпочали фахівці Гощанської дільниці. Такі гнізда встановили у селах Дорогобуж та Вільгір.
"Кінець зими – початок весни найактивніший період, коли наші електромонтери проводять заміну небезпечних для птахів і людей гнізд на спеціальні металеві конструкції, що встановлюються вище рівня електромереж. Насамперед, це попередження аварійних ситуацій, коротких замикань, можливого обриву проводу під вагою гнізда, а відтак – перерв у електропостачанні. Крім того, небезпечне розташування пташиних гнізд – безпосередньо на опорах – може стати причиною ураження електричним струмом птахів та людей", — зазначила речниця Рівнеобленерго Алла Ліхачова.
За її даними, безпечні гнізда для лелек на Рівненщині енергетики встановлюють п'ятий рік поспіль. У 2023 році змонтували 39 таких гнізд, а за чотири роки — 350.
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