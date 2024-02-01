Головні новини Рівного та області 1 лютого

На фронті загинули Леонід Щур та Микола Кухарець з Рівненщини. В області попрощаються з Артемом Новачуком з Хмельниччини

На війні проти РФ загинули Леонід Щур з Висоцької громади, Микола Кухарець з Рівного. В Острозькій громаді поховають Артема Новачука, який родом з Нетішина, що на Хмельниччині.

Про це повідомили у Facebook громад.

Леонід Щур

Леонід Щур народився у 1981 році, проживав у селі Золоте Висоцької громади. Він загинув 27 січня під час виконання бойового завдання в Донецькій області.

Кортеж з тілом військового прибув до громади у четвер, 1 лютого. Про час та дату прощання повідомлять додатково.

Микола Кухарець

46-річний Микола Кухарець родом із Рівного, навчався у школі № 6, потім здобув фах електрика у професійно-технічному училищі.

"Коля був дуже непосидючим, рухливий. Це впливало на все його життя. Змінив чимало місць роботи, професій, працював за кордоном та в Україні. А коли у лютому 2022 року розпочалось повномасштабне вторгнення, вже в перші дні пішов до військкомату, аби стати до лав Збройних сил України. Він служив в армії, тому вважав це своїм обов’язком. Емоційно говорив, що потрібно вигнати ворога з нашої землі, звільнити Україну" — цитує пресслужба Рівнеради сестру військового Валентину.

Мобілізували Миколу Кухарця в листопаді 2022 року.

"Він із захопленням розповідав про навчання у Великій Британії, про те, який високий рівень, як у них проходять навіть тренувальні бої. Говорив, що його хвалили, адже гарно справлявся із задачами. А от про справжню війну багато не розповідав. Він ніколи не жалівся, у нього завжди все було добре", — додала сестра чоловіка.

Матрос Микола Кухарець загинув на Херсонщині 22 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання. У Рівному з ним прощатимуться у п'ятницю, 2 лютого, о 10:00 на майдані Незалежності. Поховають військового на кладовищі Нове.Артем Новачук

18-річний Артем Новачук — уродженець міста Нетішин, що на Хмельниччині. Проживав та навчався в Ірпені Київської області.

"Артем неодноразово відвідував Острожчину, адже бабуся з дідусем мешкають в селі Бадівка. У липні 2023 року він добровільно пішов служити в Національну Гвардію України у підрозділ "Азов", — йдеться у повідомленні Острозької міськради.

Артем Новачук загинув 27 січня під час виконання бойового завдання в Луганській області.

2 лютого орієнтовно о 16:00 кортеж із тілом загиблого військового проїжджатиме через Острог в Бадівку. Церемонія прощання відбудеться 3 лютого о 12:00. Поховають військового на сільському кладовищі.

Артем Новачук

18-річний Артем Новачук — уродженець міста Нетішин, що на Хмельниччині. Проживав та навчався в Ірпені Київської області.

"Артем неодноразово відвідував Острожчину, адже бабуся з дідусем мешкають в селі Бадівка. У липні 2023 року він добровільно пішов служити в Національну Гвардію України у підрозділ "Азов", — йдеться у повідомленні Острозької міськради.

Артем Новачук загинув 27 січня під час виконання бойового завдання в Луганській області.

2 лютого орієнтовно о 16:00 кортеж із тілом загиблого військового проїжджатиме через Острог в Бадівку. Церемонія прощання відбудеться 3 лютого о 12:00. Поховають військового на сільському кладовищі.