Залишив людей без інтернету: на Черкащині чоловік пошкодив майже кілометр кабелю

На Черкащині чоловіка підозрюють у тому, що він викрав телефонний кабель та навмисно пошкодив лінії зв'язку, що забезпечували доступ до інтернету.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.

За словами речниці, це сталося на Городищині. Підозрюваному 43 роки.

"Правоохоронці встановили причетність чоловіка до крадіжок телефонного кабелю та умисного пошкодження ліній зв'язку загальною довжиною більш як 970 метрів. Через це жителі Городища залишилися без інтернету, а підприємство зв'язку зазнало збитків на майже 250 тисяч гривень", — розповіла вона.

Фото: Головне управління Нацполіції в Черкаській області

Чоловікові повідомили йому про підозру у вчиненні п'ятьох злочинів: за частиною 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) та частиною 2 статті 360 (Умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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