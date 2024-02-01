Сергій Сорокін, який зараз тимчасово виконує обов'язки директора, на посаді заступника директора департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної військової адміністрації у 2021-23 роках, згідно з поданими ним деклараціями, заробив більше, ніж його керівниця.
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи від департаменту регіонального розвитку Житомирської ОВА склала 765 тисяч 998 гривень.
Проценти з банку – 6 гривень.
2022 рік
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи у департаменті регіонального розвитку Житомирської ОВА склала 840 тисяч 762 гривні.
Проценти з банку – 16 гривень.
2023 рік
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи у департамент регіонального розвитку Житомирської ОВА – 1 мільйон 11 тисяч 640 гривень.
Проценти з банку – 10 гривень.
Пенсія – 129 тисяч 306 гривень.
Якщо порахувати у відсотках, то заробітна плата Сергія Сорокіна перевищує заробітну плату Інни Хоменко приблизно на 10.55%, 20.42% і 18.20% для 2021, 2022 і 2023 років відповідно.
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