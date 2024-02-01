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На Житомирщині заступник директора облдепартаменту регіонального розвитку заробив більше, ніж його керівниця
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На Житомирщині заступник директора облдепартаменту регіонального розвитку заробив більше, ніж його керівниця

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Декларація Сергій Сорокін
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Сергій Сорокін, який зараз тимчасово виконує обов'язки директора, на посаді заступника директора департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної військової адміністрації у 2021-23 роках, згідно з поданими ним деклараціями, заробив більше, ніж його керівниця.

2021 рік

Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи від департаменту регіонального розвитку Житомирської ОВА склала 765 тисяч 998 гривень.

Проценти з банку – 6 гривень.

2022 рік

Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи у департаменті регіонального розвитку Житомирської ОВА склала 840 тисяч 762 гривні.

Проценти з банку – 16 гривень.

2023 рік

Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи у департамент регіонального розвитку Житомирської ОВА – 1 мільйон 11 тисяч 640 гривень.

Проценти з банку – 10 гривень.

Пенсія – 129 тисяч 306 гривень.

Якщо порахувати у відсотках, то заробітна плата Сергія Сорокіна перевищує заробітну плату Інни Хоменко приблизно на 10.55%, 20.42% і 18.20% для 2021, 2022 і 2023 років відповідно.

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