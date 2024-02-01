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На Волині військові зустріли з пологового дружину і новонародженого сина загиблого побратима
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На Волині військові зустріли з пологового дружину і новонародженого сина загиблого побратима

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Дружину загиблого бійця у Володимирі з пологового зустріли побратими чоловіка
Побратими 14 ОМБр зустріли дружину полеглого бійця Сергія Циби з пологового у Володимирі, 1 лютого 2024 року. Фото: Володимирська міська рада

1 лютого у Володимирі побратими загиблого військовослужбовця Сергія Циби зустріли під час виписки з пологового будинку його дружину Наталію із новонародженим сином.

Перед входом маму із немовлям чекав військовий оркестр, побратими, друзі родини з квітами та кульками, а також брат і дві сестри, повідомили у Володимирському медоб'єднанні.

Військові зустріли вдову і новонародженого сина свого побратима у Володимирі
Військові зустріли вдову і новонародженого сина свого побратима. Фото: Володимирське медичне об'єднання

Хлопчик народився із вагою 4800 грамів та зростом 60 сантиметрів. Як додали на сторінці медзакладу, малюка назвали Миколою — таке ім'я ще за життя йому обрав батько-військовослужбовець.

Військові зустріли вдову і новонародженого сина свого побратима у Володимирі
Дружина загиблого бійця Наталія Циба з дітьми. Володимирська міська рада

Що відомо про загиблого захисника Сергія Цибу

Сергій Циба у 2006-му проходив строкову військову службу в місті Володимирі. У 2014 році захищав Україну в Іловайську. Служив у 14-й бригаді імені Князя Романа Великого.

2 грудня 2022 року військовослужбовець був нагороджений Почесним нагрудним знаком "Сталевий хрест" від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

23 червня 2023 року внаслідок кульового поранення Сергій Циба загинув. Це сталося на Харківщині. Воїну було 35 років.

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