У Тернополі чоловік видавав військові квитки від фейкової організації

У Тернополі поліцейські затримали чоловіка, який організував фейковий орган місцевого самоврядування і видавав фіктивні військові квитки для уникнення мобілізації.

Про це повідомив речник Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета.

За його слова, зовні підробки військових квитків були схожі на справжні такі документи, їх було важко відрізнити від оригіналу.

"Правоохоронці провели обшуки й вилучили печатки, посвідчення, військові квитки та інші документи, пов’язані з діяльністю незаконно створеної організації. За цим фактом відкрили провадження за 2 частиною 353 статті Кримінального кодексу — самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи та за 3 частиною 358 статті — підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. За це чоловіка можуть ув’язнити до 3 років. Триває досудове розслідування", — каже Сергій Крета.