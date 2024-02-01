НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Тернополі чоловік видавав військові квитки від фейкової організації
КРИМІНАЛРегіони

У Тернополі чоловік видавав військові квитки від фейкової організації

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Тернополі чоловік видавав військові квитки від фейкової організації
Фото: Нацполіція Тернопільщини

У Тернополі поліцейські затримали чоловіка, який організував фейковий орган місцевого самоврядування і видавав фіктивні військові квитки для уникнення мобілізації.

Про це повідомив речник Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета.

За його слова, зовні підробки військових квитків були схожі на справжні такі документи, їх було важко відрізнити від оригіналу.

"Правоохоронці провели обшуки й вилучили печатки, посвідчення, військові квитки та інші документи, пов’язані з діяльністю незаконно створеної організації. За цим фактом відкрили провадження за 2 частиною 353 статті Кримінального кодексу — самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи та за 3 частиною 358 статті — підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. За це чоловіка можуть ув’язнити до 3 років. Триває досудове розслідування", — каже Сергій Крета.

Вилучені під час обшуків речі
Вилучені під час обшуків речі. Фото: Нацполіція Тернопільщини

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Розбійний напад, спецоперація поліцейських, вилучення боєприпасів
На Рівненщині поліцейські організували спецоперацію, щоб затримати чоловіка за розбійний напад на жінок
Підпільні покер-клуби: четвертого підозрюваного взяли під варту
Четвертого підозрюваного в організації підпільних покер-клубів взяли під варту
До суду скерували справу розвідника російського угруповання &quot;Призрак&quot;, якого затримали в Одесі
До суду скерували справу розвідника російського угруповання "Призрак", якого затримали в Одесі
Підозра директору Сєвєродонецької міської лікарні: яке майно, зі знайденого під час обшуку, арештували
Підозра директору Сєвєродонецької міської лікарні: яке майно, зі знайденого під час обшуку, арештували
На початок