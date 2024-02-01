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Незаконно виробляли цигарки: на Черкащині викрили дві підпільні організації
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Незаконно виробляли цигарки: на Черкащині викрили дві підпільні організації

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Незаконно виробляли цигарки: на Черкащині викрили дві підпільні організації
Фото: Поліція Черкаської області

У Звенигородці й Умані місцеві жителі організували незаконне виробництво тютюнових виробів.

Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління поліції в Черкаській області Зоя Вовк.

У Звенигородці поліція викрила 59-річного чоловіка, який організував незаконну діяльність з повним циклом виробництва тютюнових виробів. Готову продукцію він продавав із власного магазину, через інтернет та поштою.

Незаконно виробляли цигарки: на Черкащині викрили дві підпільні організації
Фото: Поліція Черкаської області

Незаконно виробляли цигарки: на Черкащині викрили дві підпільні організації
Фото: Поліція Черкаської області

"У чоловіка вилучили ароматизований тютюн вагою майже 50 кілограмів на загальну суму понад 50 тисяч гривень, близько одного мільйону гільз-заготовок для цигарок, 53 пристрої-машинки для виготовлення цигарок, майже дві тисячі тютюнових виробів та тринадцять флаконів ароматизаторів для тютюну".

Незаконно виробляли цигарки: на Черкащині викрили дві підпільні організації
Фото: Поліція Черкаської області

Кримінальне провадження розслідується за частиною першою статті 204 ККУ — незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Також підпільний тютюновий бізнес виявили в Умані. Його організували семеро уманчан, додала Зоя Вовк.

"Під час обшуків поліція виявила та вилучила понад тисячу пачок цигарок різних марок та спиртовмісну рідину у пластикових місткостях загальним об’ємом понад 400 літрів".

Незаконно виробляли цигарки: на Черкащині викрили дві підпільні організації
Фото: Поліція Черкаської області

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідство триває.

Незаконно виробляли цигарки: на Черкащині викрили дві підпільні організації
Фото: Поліція Черкаської області

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