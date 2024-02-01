Незаконно виробляли цигарки: на Черкащині викрили дві підпільні організації

У Звенигородці й Умані місцеві жителі організували незаконне виробництво тютюнових виробів.
Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління поліції в Черкаській області Зоя Вовк.
У Звенигородці поліція викрила 59-річного чоловіка, який організував незаконну діяльність з повним циклом виробництва тютюнових виробів. Готову продукцію він продавав із власного магазину, через інтернет та поштою.
"У чоловіка вилучили ароматизований тютюн вагою майже 50 кілограмів на загальну суму понад 50 тисяч гривень, близько одного мільйону гільз-заготовок для цигарок, 53 пристрої-машинки для виготовлення цигарок, майже дві тисячі тютюнових виробів та тринадцять флаконів ароматизаторів для тютюну".
Кримінальне провадження розслідується за частиною першою статті 204 ККУ — незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.
Також підпільний тютюновий бізнес виявили в Умані. Його організували семеро уманчан, додала Зоя Вовк.
"Під час обшуків поліція виявила та вилучила понад тисячу пачок цигарок різних марок та спиртовмісну рідину у пластикових місткостях загальним об’ємом понад 400 літрів".
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідство триває.
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