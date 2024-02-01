Жительці Краматорська повідомили про підозру передачі командиру спецпідрозділу ГУ Генштабу ЗС РФ розвідданих про дислокацію та переміщення українських військ поблизу Бахмута.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За даними прокуратури, у травні-червні минулого року жителька Краматорська, використовуючи одну із заборонених в Україні соцмереж, незаконно поширювала інформацію щодо ЗСУ.

"Познайомившись з представником збройних сил держави-агресора, який бере участь у так званій "СВО", підозрювана погодилась збирати для нього дані про місцезнаходження військових підрозділів Збройних сил України. Крім того, містянка вела активну переписку з очільником так званої Народної ради "ДНР", якому розповідала про свою діяльність на користь "республіки", — йдеться у повідомленні.

Надалі, як зазначили у пресслужбі, жінка знаходила в додатку "Google Maps" локації, позначала їх графічними мітками та відправляла росіянину у вигляді скриншотів. Також, надавши окупантам відомості про розміщення українських військових і техніки в одному з об’єктів, російські військові завдали ракетний удар.

У чому звинувачують жительку Краматорська

Жінці повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За надання допомоги збройним формуванням РФ жінці загрожує від 12 до 15 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

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