На Закарпатті Служба безпеки України спільно з БЕБ викрили п’ятьох учасників масштабної схеми незаконного виробництва та збуту оптових партій пального без необхідної для цього ліцензії.

Про це Суспільному розповіла речниця СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо. За її словами, до організації причетний депутат обласної ради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета.

"Він є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, у зв’язку з чим протягом тривалого часу очолював обласний осередок забороненої партії "ОПЗЖ". Щоб приховати своє відношення до нелегального бізнесу, депутат облради напередодні повномасштабного вторгнення Росії "переписав" НПЗ на підконтрольну йому компанію у Києві", — повідомила речниця.

Йдеться про схему, яку викрили у жовтні 2023 року. Тоді, під час обшуків на підпільному нафтопереробному заводі, виявили понад 600 тонн палива та обладнання для його виробництва на загальну суму майже 150 мільйонів гривень.

У ході слідства встановили, що директор цієї компанії налагодив нелегальний продаж палива сумнівної якості з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу у місті Мукачево. До організації оборудки залучив чотирьох працівників підприємства.

Управління СБ України в Закарпатській області/Facebook

"Учасники групи, в якій були чітко розподілені ролі, закуповували нафту в українських постачальників сировини та переробляли її на власному заводі. Потім готову продукцію реалізовували мережам АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків. Для реалізації оборудки її організатори вносили неправдиві відомості до фінансово-господарської та звітної документації", — зазначила Ванда Мільо.

Директору підприємства та чотирьом його спільникам повідомили про підозри за ч. ч 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 204 КК України. Чоловікам загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

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