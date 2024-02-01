Серед звільнених у межах обміну 31 січня – п’ятеро черкащан. У полоні вони були з 2022 року.
Один із хлопців досі вважався зниклим безвісти, повідомив керівник ОВА Ігор Табурець
"Серед звільнених — наші черкащани: сержант Володимир Руденко, солдати Вадим Смільський, Вадим Заєць, Ростислав Лисенко та Микола Шейнін", — деталізував Ігор Табурець.
З російського полону 31 січня вдалося повернути 207 українців. Серед звільнених — воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції — рядові, сержанти та офіцери. Які захищали Маріуполь, Херсон, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики. Це 50-тий обмін з РФ. З моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3035 захисників та захисниць. Першим про обмін повідомив президент України Володимир Зеленський.
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