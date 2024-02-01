НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Із полону повернули п'ятьох черкащан — керівник ОВА
ПолонВторгнення Росії в УкраїнуМІСЦЕВА ВЛАДАНОВИНИРегіони

Із полону повернули п'ятьох черкащан — керівник ОВА

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Із полону повернули п'ятьох черкащан — керівник ОВА
Фото: телеграм Володимира Зеленського

Серед звільнених у межах обміну 31 січня – п’ятеро черкащан. У полоні вони були з 2022 року.

Один із хлопців досі вважався зниклим безвісти, повідомив керівник ОВА Ігор Табурець

"Серед звільнених — наші черкащани: сержант Володимир Руденко, солдати Вадим Смільський, Вадим Заєць, Ростислав Лисенко та Микола Шейнін", — деталізував Ігор Табурець.

З російського полону 31 січня вдалося повернути 207 українців. Серед звільнених — воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції — рядові, сержанти та офіцери. Які захищали Маріуполь, Херсон, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики. Це 50-тий обмін з РФ. З моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3035 захисників та захисниць. Першим про обмін повідомив президент України Володимир Зеленський.

Із полону повернули п'ятьох черкащан — керівник ОВА
Фото ілюстративне: Офіс президента України

Із полону повернули п'ятьох черкащан — керівник ОВА
Фото ілюстративне: Офіс президента України

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Родина волинського військового Миколи Гойдала, якого звільнили з полону
"Його вага зараз — 48 кілограмів": родина звільненого з полону волинянина чекає на нього вдома
У Хмельницькому пройшла традиційна акція &quot;Поверніть Героїв з полону&quot;
У Хмельницькому пройшла традиційна акція "Поверніть Героїв з полону"
Зниклі безвісти на Запоріжжі
Понад 680 жителів Запорізької області вважаються зниклими безвісти або перебувають у російському полоні — Малашко
З російського полону повернулося 25 жителів Запорізької області
З російського полону повернулося 25 жителів Запорізької області — Малашко
На початок