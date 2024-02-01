На Львівщині внаслідок ДТП у селі Печенія травмовані п’ятеро людей

На Львівщині у селі Печенія трапилася аварія за участі двох автомобілів. Внаслідок ДТП п’ятеро людей — травмовані.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Аварія трапилася вранці, 31 січня. За даними правоохоронців, зіткнулися автомобілі "Kia Sorento" під керуванням 55-річного жителя Вінницької області та "Subaru", яким керував 60-річний львів’янин.

"Внаслідок ДТП водії обох транспортних засобів і три пасажири "Subaru": 57-річний та двоє 56-річних чоловіків – усі зі Львова – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу", – мовиться в повідомленні.

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.