Так звану "головну бухгалтерку" в управлінні окупаційної адміністрації Херсонщини підозрюють у колабораціонізмі. Їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 52-річна підозрювана у червні 2022 року обійняла посаду "головної бухгалтерки" у так званому "управлінні економіки та фінансів служби у справах цивільного захисту, надзвичайних ситуації та ліквідації стихійного лиха".

На псевдопосаді вона керувала підпорядкованим управлінням, вела бухгалтерський облік та нараховувала зарплатню працівникам служби у рублях.

Також судитимуть депутата селищної ради Херсонщини за держзраду та пособництво РФ. Він обійняв посаду так званого "начальника Іванівської експлуатаційної ділянки" в окупаційному басейновому управлінні водних ресурсів.

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