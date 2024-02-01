Внаслідок пожежі на Закарпатті загинула жінка

На Закарпатті у місті Хуст внаслідок пожежі у житловому будинку загинула 30-річна жінка.

Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області.

За інформацією відомства, випадкові очевидці побачили дим з вікна кімнати й одразу ж зателефонували за номером "101".

Рятувальники допомогли 70-річній власниці будинку вийти з будинку й пішли всередину шукати 30-річну онуку. Її тіло знайшли в кімнаті, де й виникло загорання. Пожежу повністю ліквідувати близько 19:50. Вогонь пошкодив житлову кімнату на площі 20 квадратних метрів та знищив речі домашнього вжитку.

Наразі правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків.

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