НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зруйновано домоволодіння, пошкоджено багатоквартирні будинки та аптеки: наслідки обстрілів Сумської області
ОбстрілиВИБУХВторгнення Росії в УкраїнуПОЛІЦІЯРегіони

Зруйновано домоволодіння, пошкоджено багатоквартирні будинки та аптеки: наслідки обстрілів Сумської області

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Сумська область, наслідки обстрілів області протягом доби 31 січня
Пожежа внаслідок ударів армії РФ, Сумська область, 31 січня, 2024 р. Фото: Суспільне Суми

Внаслідок ударів армії РФ по Сумщині протягом 31 січня зруйновано одне домоволодіння, пошкоджено три багатоквартирні будинки, три приватні домоволодіння, дві аптеки, приміщення адмінбудівлі та магазину.

Про це повідомили у ГУНП в Сумській області.

Загалом протягом доби 31 січня зафіксували 230 ударів по Сумській області.

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Що відомо про обстріли Сумщини 31 січня та 1 лютого

  • Протягом дня армійці РФ 43 рази обстрілювали Сумщину. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади.
  • Вночі 1 лютого російська армія 5 разів обстрілювала Сумщину. Було 29 вибухів.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
США обстрілюють обʼєкти проіранських формувань в Іраку та Сирії
США обстрілюють обʼєкти проіранських формувань в Іраку та Сирії
Херсон, обстріли РФ, руйнування
Обстріли Херсона та Берислава, атаки авіабомбами Милівської громади. 709 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Під обстрілами Росії опинились 9 громад Сумської області
Під обстрілами Росії опинились 9 громад Сумської області
Херсон, авіаудар РФ, 2 лютого 2024 рік
Понад рік під постійною атакою РФ: скільки будинків у Херсоні пошкоджені обстрілами
На початок