Внаслідок ударів армії РФ по Сумщині протягом 31 січня зруйновано одне домоволодіння, пошкоджено три багатоквартирні будинки, три приватні домоволодіння, дві аптеки, приміщення адмінбудівлі та магазину.
Про це повідомили у ГУНП в Сумській області.
Загалом протягом доби 31 січня зафіксували 230 ударів по Сумській області.
За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
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Що відомо про обстріли Сумщини 31 січня та 1 лютого
- Протягом дня армійці РФ 43 рази обстрілювали Сумщину. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади.
- Вночі 1 лютого російська армія 5 разів обстрілювала Сумщину. Було 29 вибухів.
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