Під час обміну полоненими 31 січня 2024 року з російської неволі повернувся ще один військовий з Івано-Франківщини Василь Шевернюк.

Це Суспільному підтвердила керуюча справами виконавчого комітету Снятинської міської ради Оксана Саміла.

Василь Шевернюк — родом із села Стецева Снятинської громади.

"Ми на зв'язку з цією родиною були постійно. Вчора ввечері спілкувалися. Так, наш воїн повертається додому", — сказала Оксана Саміла.

Під час обміну 31 січня також повернувся з полону військовослужбовець з Городенківської громади Василь Стефурак.

Що відомо про обмін полоненими 31 січня 2024 року

З російського полону 31 січня 2024 року вдалося повернути 207 українців. Серед звільнених військовослужбовців — захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики.

Це — п'ятдесятий обмін полоненими з РФ. З моменту повномасштабного вторгнення з російської неволі повернулися 3 035 військових.

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