Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди в окупованому Криму на 1 лютого

Синоптики прогнозують в окупованому Криму протягом 1 лютого мінливу хмарність, але буде без опадів. Вдень очікується +6...+11 градусів.
Про це повідомляє гідрометцентр Росії.
Температура повітря у Криму по містах:
- Сімферополь — до +6 градусів, мінлива хмарність;
- Ялта — до +11 градусів, мінлива хмарність;
- Алушта — до +10 градусів, мінлива хмарність;
- Євпаторія — до +8 градусів, сонячна погода;
- Феодосія — до +8 градусів, мінлива хмарність;
- Севастополь — до +7 градусів, сонячна погода;
- Керчі — до +7 градусів, мінлива хмарність;
- Чорноморське — до +7 градусів, сонячна погода.
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