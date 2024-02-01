Правоохоронці повідомили про ще одну підозру ексголові одній з сільрад Красноградського району Харківської області. За даними слідства, 50-річна жінка спільно зі своїм заступником та двома підприємцями привласнили понад 100 тисяч гривень, виділених на ремонт ліцею.

Про це 1 лютого повідомили пресслужби облпрокуратури та поліції Харківщини.

За даними слідства, у 2021 році ексголова однієї з сільради Красноградського району спільно з іншими підозрюваними у справі, серед яких — її заступник та керівник будівельного підприємства, заволоділи частиною коштів, які виділили на ремонт одного з ліцеїв громади.

У липні-грудні 2021 року очільник підприємства-підрядника організував проведення ремонтних робіт, однак їхні обсяги та вартість не відповідали даним, зазначеним в офіційній документації, зазначає пресслужба облпрокуратури.

"Зокрема, підрядник встановив меншу кількість світильників і стельових плит, а показник товщини підстильного піщаного шару тротуарної дороги не відповідає дійсності. Керівник підприємства-підрядника, діючи за заздалегідь розробленим планом, вніс недостовірні відомості в акти приймання виконаних робіт", — сказано в повідомленні.

За даними поліції, підозрювані привласнили більше ніж 100 тисяч гривень.

Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі за частиною ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Що відомо про підозру колишній очільниці однієї з громад Красноградського району

За версією облпрокуратури, сільську голову однієї з територіальних громад Красноградського району підозрюють у держзраді.

"Харківський антикорупційний центр" повідомляє, що мова йде про Олену Третяк, яка була головою Наталинської громади. За їх інформацією, суд відсторонив Третяк від посади.

У прокуратурі зазначають, що жінка добровільно вступила у змову з представниками російських спецслужб та систематично надавала їм допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

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