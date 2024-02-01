У Бучі триває відновлення двох багатоквартирних будинків по вулиці Нове Шосе, які зазнали руйнувань через російське вторгнення. Погодні умови дозволяють проводити будівельні роботи, щоб завершити ремонт вчасно.

Про це інформує Бучанська міська рада у Telegram.

Особливість відновлення двох 5-поверхівок полягає в тому, що у програмі беруть участь Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Вони залучають фінансовий ресурс на ремонт разом із міською радою.

Таку співпрацю з ОСББ розраховують поширити на інші мікрорайони міста та громади, сказав Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

У житлових будинках замінили пошкоджені російськими обстрілами покрівлі, вікна та балконні конструкції. Нині тривають роботи з утеплення фасаду.

У Бучі триває відновлення двох п'ятиповерхівок на вулиці Нове Шосе. Фото: Бучанська міська рада/Telegram

Завдяки термоізоляції поліпшиться енергоефективність будівель і мешканці 5-поверхівок менше сплачуватимуть за опалення.

У Бучі триває відновлення двох п'ятиповерхівок на вулиці Нове Шосе. Фото: Бучанська міська рада/Telegram

За проєктом, будівельні роботи у двох будинках на Новому Шосе мають завершити до кінця наступного кварталу.

Що відомо про руйнування і відбудову Бучі

Буча була в окупації 33 дні. Російські війська залишили місто 31 березня 2022 року. Понад 2,5 тисяч споруд пошкодили російські окупанти у Бучі. Загалом збитки міста складають понад 5 мільярдів гривень. У вересні минулого року мер Анатолій Федорук повідомляв, що у місті знесуть 372 приватних будинки і два багатоповерхових. Вони не підлягають відновленню.

2 січня 2023 року міський голова Федорук поінформував, що в громаді близько 523 приватних будинків мають руйнування різного ступеня. З них 70 осель повністю знищені через російське вторгнення.

У місті реалізовується проєкт "Вулиця Вокзальна" щодо відбудови приватних будинків, які були зруйновані під час повномасштабного російського вторгнення. Планується звести 12 нових та відремонтувати ще 80 пошкоджених будівель, повністю замінити комунікації та дорожнє покриття

У березні 2023 року міський голова Бучі повідомив, що за програмою "ВідновиДІМ" у місті можна буде відновити 147 будинків. Учасниками програми можуть стали лише ОСББ.

У місті, зокрема, ремонтують житловий багатоквартирний будинок по вулиці Нове Шосе, в який минулого року влучив російський артснаряд. Відбудова стартувала зі зміцнення фундаменту і стін, щоб уникнути можливих подальших руйнувань, адже вибух пошкодив опорну частину будівлі.

У вересні 2023 року розпочалося зведення двох секцій житлового будинку по вулиці Бориса Гмирі, 11/6. Будівля була частиною житлового комплексу "Нова Буча".

За рік Буча залучила від українських та міжнародних партнерів 600 мільйонів гривень. Ці кошти пішли на відбудову міста після російської окупації.