Протягом січня російські військові 2793 рази атакували населені пункти Херсонської області. Постраждали 122 людини, 23 з них — загинули.

Про це у Telegram повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

За словами очільника обласної військової адміністрації, за місяць військові РФ 2793 рази обстріляли населені пункти Херсонщини, випустили 13741 снаряд.

"Під ударом опинялися багатоповерхівки, приватні оселі, медичний заклад, школи та інші цивільні обʼєкти", — додав Прокудін.

Що відомо про обстріли РФ Херсонщини 31 січня 2024 року

Російські війська 31 січня 2024 року скинули керовану авіабомбу на освітній заклад в одному із сіл Бериславського району на Херсонщині.

Також 31 січня російські військові атакували Берислав Херсонської області з безпілотника. Під ударом опинилось подружжя.

Російська армія обстріляла Тягинку на Херсонщині. Поцілила у житловий будинок.

Зранку 31 січня російська армія обстріляла мікрорайон Корабел у Херсоні. Поранений місцевий житель.

Раніше в прокуратурі повідомили, що російські військові знову скинули з безпілотника вибухівку у Бериславі. Загинув чоловік, який перебував на вулиці.

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