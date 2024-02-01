Російські війська атакували Миколаївщину балістикою. Пошкоджено електромережу

Протягом 31 січня армія РФ чотири рази атакувала Миколаївщину балістикою. За попередніми даними, застосовували ракети "Іскандер-М" та С-300. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та мережу електропостачання.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури та мережу електропостачання. Без електроенергії залишилися понад 400 споживачів. Тривають роботи з відновлення.

Також 31 січня об 11:01, 12:08 російські мінометні обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Загиблих немає.

Крім того, об 11:48 ворог обстрілював з артилерії й Куцурубську громаду. А протягом дня спрямував туди п’ять FPV-дронів. Обійшлося без жертв.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.