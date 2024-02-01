До 7 градусів тепла: синоптик розповів, яку погоду прогнозують на Черкащині

Станом на 1 лютого на погоду Черкащини продовжує впливати антициклон, тож опадів поки не прогнозують. Денні температури по області сягатимуть 7 градусів тепла.

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, поки що антициклон не допускає до Черкащини хмари з опадами, які пов’язані із північним циклоном.

"1 лютого завдяки сонячним променям дещо підвищиться денна температура. Невеликого дискомфорту погожому дню надаватиме посилений вітер", — зазначив він.

За прогнозом буде марно з проясненнями, без опадів. Температура по області 2-7 градусів тепла, у Черкасах — плюс 4-6.

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