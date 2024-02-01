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В одній з громад Хмельниччини запровадили безкоштовний проїзд у міському транспорті
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В одній з громад Хмельниччини запровадили безкоштовний проїзд у міському транспорті

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В одній з громад Хмельниччини запровадили безкоштовний проїзд у міському транспорті
Фото ілюстративне, Красилівська міська рада

На Хмельниччині виконавчий комітет Красилівської міської ради прийняв рішення з 1 лютого, на період дії воєнного стану в Україні, забезпечити безкоштовний проїзд у міському транспорті для місцевих жителів у суботу та неділю.

Про це повідомили у Красилівській міській раді.

За пропозицією міського голови Красилова Ніли Островської, відповідно до рішення виконавчого комітету, з 1 лютого 2024 року:

  • зменшено тариф на послуги з перевезення пасажирів до 10 грн за одну поїздку пасажира;
  • встановлено безкоштовний проїзд у міському транспорті:
  • для пасажирів з-поміж пільгових категорій населення з 10 до 16 години щоденно;
  • для учасників бойових дій, дітей дошкільного та шкільного віку - щоденно без часових обмежень;
  • для усіх жителів громади – субота та неділя без часових обмежень.

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