На Хмельниччині виконавчий комітет Красилівської міської ради прийняв рішення з 1 лютого, на період дії воєнного стану в Україні, забезпечити безкоштовний проїзд у міському транспорті для місцевих жителів у суботу та неділю.
Про це повідомили у Красилівській міській раді.
За пропозицією міського голови Красилова Ніли Островської, відповідно до рішення виконавчого комітету, з 1 лютого 2024 року:
- зменшено тариф на послуги з перевезення пасажирів до 10 грн за одну поїздку пасажира;
- встановлено безкоштовний проїзд у міському транспорті:
- для пасажирів з-поміж пільгових категорій населення з 10 до 16 години щоденно;
- для учасників бойових дій, дітей дошкільного та шкільного віку - щоденно без часових обмежень;
- для усіх жителів громади – субота та неділя без часових обмежень.
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