З російського полону повернувся захисник "Азовсталі" з Одещини

Серед 207 українців, яких 31 січня вдалось повернути з російського полону, був захисник "Азовсталі" з Кілії Данило Божко.

Про це 1 лютого повідомив міський голова Кілії В'ячеслав Чернявський.

"Щиро вітаю кілійця Данила Божка, захисника Азовсталі, який повернувся додому після майже 20 місяців полону", — йдеться у повідомленні.

В Одеській ОВА повідомили, що з російського полону вдалось звільнити вісьмох прикордонників з Одещини.

На початку січня з російського полону вдалось повернути сімох захисників Зміїного.

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