Брав гроші з шахрая за зупинку справи: на Одещині судитимуть правоохоронця

Державне бюро розслідувань передало до суду справу правоохоронця, який отримав хабар від шахрая за зупинку його справи.

Про це 31 січня повідомили у Державному бюро розслідувань.

За їхніми даними, правоохоронець вів розслідування онлайн-шахрайства жителя Одеської області, який продавав іноземним замовникам товар, якого не існує. Він запропонував шахраю за 10 тисяч доларів зупинити справу та повернути вилучене під час обшуків майно. Також чоловік захотів отримувати проценти від "продажів" в розмірі 20%.

Гроші за закриття провадження правоохоронець отримав особисто, а для отримання "відкатів" упродовж чотирьох місяців залучав посередника. У вересні 2023 року працівники ДБР затримали їх обох.

Затриманий чоловік. Фото: ДБР

Затриманих обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди службовою особою — це ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Обом загрожує увʼязнення на строк до 10 років.

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