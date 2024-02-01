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Зарплата, пенсія та матеріальна допомога – що задекларував начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у 2021-22 роках
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Зарплата, пенсія та матеріальна допомога – що задекларував начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у 2021-22 роках

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Декларація Бунечко, Віталій Бунечко
Фото: Facebook/Віталій Бунечко

До 31 січня 2024 року топпосадовці мали подати щорічні декларації за 2021-2022 роки. Начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко зробив це в останній день зазначеного в законодавстві терміну. Його декларації були опубліковані в реєстрі 31 січня пообіді.

2021 рік

За основним місцем роботи у Житомирській обласній державній адміністрації Віталій Бунечко отримав 658 тисяч 856 гривень.

Головне управління пенсійного фонду України в Житомирській області нарахувало йому 218 тисяч 180 гривень пенсії.

Сума державної та соціальної матеріальної допомоги від Департаменту соціальної політики Житомирської міської ради склала 1 тисячу 491 гривню.

На банківському рахунку він тримає 46 тисяч 394 гривні. Проценти з банку становили 105 гривень.

Окрім цього, керівник області задекларував 53 тисячі доларів, 43 тисячі євро та 430 тисяч гривень готівкою.

2022 рік

За основним місцем роботи у Житомирській обласній державній адміністрації Віталій Бунечко отримав 923 тисячі 188 гривень.

Головне управління пенсійного фонду України в Житомирській області нарахувало йому 239 тисячі 811 гривень.

Чернівецька обласна Державна адміністрація зробила Віталію Бунечко подарунок на суму 441 гривню.

На банківському рахунку він тримає 44 тисячі 383 гривні. Проценти з банку становили 83 гривні.

Готівкою керівник області задекларував 56 тисяч доларів, 45 тисяч євро та 580 тисяч гривень.

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