У Києві оновлять правила утримання домашніх тварин. Що зміниться

Киян запрошують долучитися до розробки оновлених правил утримання в місті собак і котів. Їх необхідно привести у відповідність до європейських законів та вимог часу.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Як нагадали в КМДА, чинні правила утримання домашніх тварин діють з 2007 року і востаннє коригувались 7 років тому. За цей час змінились деякі норми національного законодавства в питанні поводження з тваринами.

Зокрема, правила утримання котів і собак у Києві планують доповнити вимогами:

забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікаційними позначками, а також повідка для вигулу собак і намордника для собак небезпечних порід;

заборонити жебракування з тваринами;

заборонити залишати тварину саму в закритому салоні авто при температурі повітря більше +20°С та менше +5°С.

Містяни можуть долучитися до напрацювання нових правил. Пропозиції можна залишати, заповнивши спеціальну форму.

Також для розробки змін до вимог утримання тварин створять робочу групу на базі Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. До неї ввійдуть депутати Київради, представники зоозахисних організацій, фахівці комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".

Для участі в робочій групі необхідно до 7 лютого 2024 року включно надіслати письмову заяву в довільній формі на електронну адресу: [email protected] з темою листа "Правила утримання домашніх тварин".

Що відомо про опіку над тваринами у столиці

У березні 2023 року Київська міська рада підтримала рішення про те, що громадські організації, які утримують притулки для тварин, матимуть фінансову підтримку зі столичного бюджету.

У тимчасовому притулку для тварин "Виставковий центр" проводили безкоштовний майстер-клас "Основи навчання собак". Господарям розповідали, як правильно та результативно навчити тварину виконувати команди в різних ситуаціях.

У Києві запровадили Telegram-бот "Твій вет Київ". Тут власники тварин зможуть отримати безплатну консультацію щодо утримання і лікування домашніх улюбленців.

Також у столиці створили новий сервіс "єКуточок" для власників домашніх тварин і зооволонтерів. Він допомагатиме в пошуку тимчасового притулку для хатніх улюбленців.

За перше півріччя 2023 року у Києві в нові домівки прилаштували 281 безпритульну тварину.