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На Одещині через отруєння чадним газом до лікарні потрапили жінка та дитина
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На Одещині через отруєння чадним газом до лікарні потрапили жінка та дитина

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На Одещині через отруєння чадним газом до лікарні потрапили жінка та дитина
Газова плита. Фото ілюстративне: pexels.com

На вулиці Садовій у місті Чорноморськ Одеського району двоє людей отруїлись чадним газом, їх госпіталізували.

Про це 1 лютого повідомили у пресслужбі ДСНС Одещини.

До служби порятунку надійшло повідомлення про отруєння чадним газом від опалювального газового котла жінки 1978 року народження та дитини 2013 року народження. Їх у стані середньої важкості госпіталізували до лікарні.

Підрозділи ДСНС не викликались, зазначили у пресслужбі.

У грудні торік у Білгород-Дністровському районі Одеської області родина з двома дітьми отруїлась чадним газом. Їх тоді доправили до реанімаційного відділення.

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