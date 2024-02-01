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За минулу добу армія РФ завдала 169 ударів по 27 населених пунктах Запорізької області
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За минулу добу армія РФ завдала 169 ударів по 27 населених пунктах Запорізької області

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Обстріли Запорізька область
Наслідки обстрілів, Запорізька область, січень 2024 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Протягом минулої доби, 31 січня, російські військові атакували 27 населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 1 лютого, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.

За минулу добу армія РФ завдала 169 ударів по 27 населених пунктах Запорізької області
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 31 січня 2024 року. Фото: ЗОВА

Загалом армія РФ завдала 169 ударів по містах та селах Запорізької області:

  • авіаційний — по Білогір'ю;
  • дев'ять разів з РСЗВ обстріляла Гуляйполе, Залізничне, Малу Токмачку, Роботине та Омельник;
  • 58 безпілотниками атакувала Новодарівку, Новоданилівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Левадне, Новоіванівку, Темирівку, Полтавку, Новоуспенівське, П'ятихатки й Павлівку;
  • 101 раз застосувала артилерію по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Приютного, Білогір'я, Темирівки, Степногірська, П'ятихаток, Кам'янського, Лобкового, Лук'янівського.
За минулу добу армія РФ завдала 169 ударів по 27 населених пунктах Запорізької області
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 31 січня 2024 року. Фото: ЗОВА

"Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться в повідомленні.

За минулу добу армія РФ завдала 169 ударів по 27 населених пунктах Запорізької області
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 31 січня 2024 року. Фото: ЗОВА

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили вісім атак армії РФ північніше Приютного, західніше Вербового та Роботиного, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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