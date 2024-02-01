Протягом минулої доби, 31 січня, російські військові атакували 27 населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 1 лютого, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 31 січня 2024 року. Фото: ЗОВА
Загалом армія РФ завдала 169 ударів по містах та селах Запорізької області:
- авіаційний — по Білогір'ю;
- дев'ять разів з РСЗВ обстріляла Гуляйполе, Залізничне, Малу Токмачку, Роботине та Омельник;
- 58 безпілотниками атакувала Новодарівку, Новоданилівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Левадне, Новоіванівку, Темирівку, Полтавку, Новоуспенівське, П'ятихатки й Павлівку;
- 101 раз застосувала артилерію по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Приютного, Білогір'я, Темирівки, Степногірська, П'ятихаток, Кам'янського, Лобкового, Лук'янівського.
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 31 січня 2024 року. Фото: ЗОВА
"Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться в повідомленні.
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 31 січня 2024 року. Фото: ЗОВА
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили вісім атак армії РФ північніше Приютного, західніше Вербового та Роботиного, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
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