Протягом минулої доби, 31 січня, російські військові атакували 27 населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 1 лютого, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.

Наслідки обстрілів, Запорізька область, 31 січня 2024 року. Фото: ЗОВА

Загалом армія РФ завдала 169 ударів по містах та селах Запорізької області:

авіаційний — по Білогір'ю;

дев'ять разів з РСЗВ обстріляла Гуляйполе, Залізничне, Малу Токмачку, Роботине та Омельник;

58 безпілотниками атакувала Новодарівку, Новоданилівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Левадне, Новоіванівку, Темирівку, Полтавку, Новоуспенівське, П'ятихатки й Павлівку;

101 раз застосувала артилерію по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Приютного, Білогір'я, Темирівки, Степногірська, П'ятихаток, Кам'янського, Лобкового, Лук'янівського.

Наслідки обстрілів, Запорізька область, 31 січня 2024 року. Фото: ЗОВА

"Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілів, Запорізька область, 31 січня 2024 року. Фото: ЗОВА

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили вісім атак армії РФ північніше Приютного, західніше Вербового та Роботиного, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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