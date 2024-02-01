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Війська РФ вдарили з артилерії по Мирівській громаді Дніпропетровщини
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Війська РФ вдарили з артилерії по Мирівській громаді Дніпропетровщини

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Обстріл Нікопльщина
Мирівська громада. Фото: Суспільне Дніпро

У ніч на 1 лютого війська РФ двічі атакували Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, з десяток артилерійських снарядів поцілили по селам Мирівської громади. Загиблих та поранених немає.

Атака тривала до опівночі, після – по всій території Дніпропетровщини було спокійно, зазначив Лисак.

Безпекова ситуація на Дніпропетровщині 31 січня

Протягом дня, 31 січня, війська РФ декілька разів обстрілювали з артилерії та били дронами по Нікопольскому району. Влучання є у Нікополі, Марганецькій та Покровській громадах. Внаслідок обстрілів осколкове поранення отримала 47-річна жінка. Наразі вона перебуває у лікарні. Її стан середньої тяжкості.

Сили протиповітряної оборони збили керовану авіаційну ракету Х-59 у небі над Криворізьким районом. Уламки збитої ракети пошкодили будівлю виправної установи.

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