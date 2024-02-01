Сімсот восьмий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Ніч з 31 січня на 1 лютого в Одеській області пройшла без сигналів повітряної тривоги. Більше про події в Одесі та області читайте у хроніці Суспільного.
У лікарні помер 27-річний військовий з Одещини
У лікарні помер 27-річний військовий з Одещини Іван Тегза. Траурний кортеж із захисником зустріли в селі Дубинове.
З російського полону повернувся захисник "Азовсталі" з Одещини
З російського полону повернувся захисник "Азовсталі" з Кілії Данило Божко, повідомив міський голова Вʼячеслав Чернявський. Військовий був полоненим майже 20 місяців.
У Чорному морі армія РФ тримає два ракетоносії
Станом на 07:30 російське військо тримає у Чорному морі 12 кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет; в Азовському морі один корабель, повідомили у ВМС ЗСУ.
Генштаб: вночі збили 2 "шахеди", на фронті за добу — 66 бойових зіткнень
Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 4 ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. Сили протиповітряної оборони України знищили 2 дрони росіян. На фронті протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 19 атак. Загалом військо РФ завдало 8 ракетних та 94 авіаційні удари, здійснило 97 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 1 лютого.