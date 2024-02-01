НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Сімсот восьмий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Сімсот восьмий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Сімсот восьмий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Український військовий. Фото: 53 ОМБр ім. князя В.Мономаха

Ніч з 31 січня на 1 лютого в Одеській області пройшла без сигналів повітряної тривоги. Більше про події в Одесі та області читайте у хроніці Суспільного.

У лікарні помер 27-річний військовий з Одещини

У лікарні помер 27-річний військовий з Одещини Іван Тегза. Траурний кортеж із захисником зустріли в селі Дубинове.

Сімсот восьмий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Загиблий Іван Тегза. Фото: Савранська селищна рада

З російського полону повернувся захисник "Азовсталі" з Одещини

З російського полону повернувся захисник "Азовсталі" з Кілії Данило Божко, повідомив міський голова Вʼячеслав Чернявський. Військовий був полоненим майже 20 місяців.

Сімсот восьмий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Данило Божко, який повернувся з російського полону. Джерело: Вʼячеслав Чернявський

У Чорному морі армія РФ тримає два ракетоносії

Станом на 07:30 російське військо тримає у Чорному морі 12 кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет; в Азовському морі один корабель, повідомили у ВМС ЗСУ.

Генштаб: вночі збили 2 "шахеди", на фронті за добу — 66 бойових зіткнень

Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 4 ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. Сили протиповітряної оборони України знищили 2 дрони росіян. На фронті протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 19 атак. Загалом військо РФ завдало 8 ракетних та 94 авіаційні удари, здійснило 97 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 1 лютого.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Вибухи у Полтавській області 31 січня 2024
Вибухи на Полтавщині 2 лютого: що відомо
Херсон, обстріли РФ, руйнування
Обстріли Херсона та Берислава, атаки авіабомбами Милівської громади. 709 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Залужний
WP: Україна повідомляла США, що готується звільнення Залужного
Під обстрілами Росії опинились 9 громад Сумської області
Під обстрілами Росії опинились 9 громад Сумської області
На початок