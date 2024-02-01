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Обстріли Нікопольщини, затримали підозрюваного у вбивстві дівчинки. Головні новини Дніпра та області 1 лютого
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Обстріли Нікопольщини, затримали підозрюваного у вбивстві дівчинки. Головні новини Дніпра та області 1 лютого

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Дніпро, Набережна
Місто Дніпро. Фото: Суспільне Дніпро

Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 1 лютого 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.

На Дніпропетровщині врятували хлопчика, який провалився під лід

На Дніпропетровщині врятували підлітка, який провалився під кригу. Подія сталася ввечері, 1 лютого, на водоймі поблизу вулиці Задернюка в селищі Солоне.

Дитину витягли з води за допомогою гумового човна та мотузок та передали медикам.

Військові РФ вдарили ракетою по Новомосковському району Дніпропетровщини: що відомо

У Новомосковському районі Дніпропетровщини сталася пожежа через влучання ракетою 1 лютого. Вогонь загасили. Загиблих та поранених немає.

Армія РФ вдарила по Нікопольщині з артилерії та дронами

Дев'ять приватних будинків та дві господарські споруди пошкоджені через обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини 1 лютого. Також руйнування є на сільськогосподарському підприємстві. Побиті й гаражі, авто, лінії електропередач.

Загиблих та поранених немає.

Обстріли Мирівської громади, затримали підозрюваного у вбивстві дівчинки. Головні новини Дніпра та області 1 лютого
Наслідки обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини, 1 лютого 2024 року. Фото: Telegram/Сергій Лисак

На Дніпропетровщині підозрюють трьох чоловіків у виправдовуванні агресії РФ

Трьом жителям Дніпропетровщини повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії. На власних сторінках у забороненій соцмережі підозрювані публікували дописи в підтримку Збройних сил РФ та "денацифікації й демілітаризації" України.

Їм може загрожувати обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Історія військового з Харківщини, який в’яже гачком

Ігор Кузьмінов з Ківшарівки, Харківської області. Чоловік розповідає, що дитинство провів у дитбудинках. Саме там, завдяки виховательці, навчився шити і в'язати. У 2022 році Ігор пішов до лав ЗСУ. Там в’язав для військових та їхніх рідних. Після повернення у Дніпро — свою справу продовжив.

З російського полону повернулись 14 жителів Дніпропетровщини

З російського полону до України повернулися 14 військових з Дніпропетровщини. Вони – з усіх районів області. Наступні два тижні військові перебуватимуть під наглядом лікарів.

Зокрема, семеро зі звільнених — бійці з Криворізького району.

У Дніпрі поліція затримала підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки

У Дніпрі поліція затримала підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки. За даними правоохоронців, він завдав дитині численні ножові поранення та перетягнув тіло у канаву.

Нині його затримано та вручено повідомлення про підозру. Знаряддя злочину – вилучене. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Обстріли Мирівської громади, затриманий підозрюваний у вбивстві дівчинки. Головні новини Дніпра та області 1 лютого
Фото: Поліція Дніпропетровщини

Війська РФ вдарили з артилерії по Мирівській громаді Дніпропетровщини

У ніч на 1 лютого війська РФ двічі атакували Нікопольський район. З десяток артилерійських снарядів поцілили по селам Мирівської громади. Загиблих та поранених немає.

Погода на Дніпропетровщині

1 лютого у Дніпрі та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 0-5 морозу, вдень 3-8 тепла. По місту Дніпро вночі 1-3 морозу, вдень 4-6 тепла. Про це йдеться на сторінці Дніпропетровського гідрометцентру.

Головні новини Дніпра та області 1 лютого
Фото: Суспільне Дніпро

Відключення світла у Дніпрі

1 лютого на п'яти вулицях у Дніпрі тимчасово відключатимуть електропостачання. Це пов'язано з проведенням планових робіт на електромережах.

Адреси та графік відключень читайте за посиланням.

Головні новини Дніпра та області 1 лютого
Фото: Суспільне Дніпро

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