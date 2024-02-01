Головні новини Дніпра та області 1 лютого

На Дніпропетровщині підозрюють трьох чоловіків у виправдовуванні агресії РФ

Трьом жителям Дніпропетровщини повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії. На власних сторінках у забороненій соцмережі підозрювані публікували дописи в підтримку Збройних сил РФ та "денацифікації й демілітаризації" України.

Їм може загрожувати обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.