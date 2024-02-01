Головні новини Дніпра та області 1 лютого

Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 1 лютого 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
На Дніпропетровщині врятували хлопчика, який провалився під лід
На Дніпропетровщині врятували підлітка, який провалився під кригу. Подія сталася ввечері, 1 лютого, на водоймі поблизу вулиці Задернюка в селищі Солоне.
Дитину витягли з води за допомогою гумового човна та мотузок та передали медикам.
Військові РФ вдарили ракетою по Новомосковському району Дніпропетровщини: що відомо
У Новомосковському районі Дніпропетровщини сталася пожежа через влучання ракетою 1 лютого. Вогонь загасили. Загиблих та поранених немає.
Армія РФ вдарила по Нікопольщині з артилерії та дронами
Дев'ять приватних будинків та дві господарські споруди пошкоджені через обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини 1 лютого. Також руйнування є на сільськогосподарському підприємстві. Побиті й гаражі, авто, лінії електропередач.
Загиблих та поранених немає.
На Дніпропетровщині підозрюють трьох чоловіків у виправдовуванні агресії РФ
Трьом жителям Дніпропетровщини повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії. На власних сторінках у забороненій соцмережі підозрювані публікували дописи в підтримку Збройних сил РФ та "денацифікації й демілітаризації" України.
Їм може загрожувати обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.
Історія військового з Харківщини, який в’яже гачком
Ігор Кузьмінов з Ківшарівки, Харківської області. Чоловік розповідає, що дитинство провів у дитбудинках. Саме там, завдяки виховательці, навчився шити і в'язати. У 2022 році Ігор пішов до лав ЗСУ. Там в’язав для військових та їхніх рідних. Після повернення у Дніпро — свою справу продовжив.
З російського полону повернулись 14 жителів Дніпропетровщини
З російського полону до України повернулися 14 військових з Дніпропетровщини. Вони – з усіх районів області. Наступні два тижні військові перебуватимуть під наглядом лікарів.
Зокрема, семеро зі звільнених — бійці з Криворізького району.
У Дніпрі поліція затримала підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки
У Дніпрі поліція затримала підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки. За даними правоохоронців, він завдав дитині численні ножові поранення та перетягнув тіло у канаву.
Нині його затримано та вручено повідомлення про підозру. Знаряддя злочину – вилучене. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Війська РФ вдарили з артилерії по Мирівській громаді Дніпропетровщини
У ніч на 1 лютого війська РФ двічі атакували Нікопольський район. З десяток артилерійських снарядів поцілили по селам Мирівської громади. Загиблих та поранених немає.
Погода на Дніпропетровщині
1 лютого у Дніпрі та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 0-5 морозу, вдень 3-8 тепла. По місту Дніпро вночі 1-3 морозу, вдень 4-6 тепла. Про це йдеться на сторінці Дніпропетровського гідрометцентру.
Відключення світла у Дніпрі
1 лютого на п'яти вулицях у Дніпрі тимчасово відключатимуть електропостачання. Це пов'язано з проведенням планових робіт на електромережах.
Адреси та графік відключень читайте за посиланням.