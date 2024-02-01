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Українські воїни відбили понад 40 атак РФ на сході
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Українські воїни відбили понад 40 атак РФ на сході

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Українські воїни відбили понад 40 атак РФ на сході
Ілюстративне фото. Фото: 53 ОМБр ім. князя В.Мономаха

Українські військові 31 січня відбили 45 російських атак на Донеччині та Луганщині. Армія РФ завдала артилерійських ударів по населених пунктах Луганської та Донецької областей, а також авіацією стріляла по 18 населених пунктах регіону.

Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні 1 лютого.

Як зазначили у відомстві, російські війська авіацією стріляли по Надії, Серебрянському лісництву, Білогорівці, Тернах, Часовому Яру, Нью-Йорку, Очеретиному, Олександрополю, Авдіївці, Новомихайлівці, Водяному, Урожайному, Старомайорському.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 9 атак поблизу Тернів, Торського та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 6 російських атак біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

На Авдіївському напрямку українські військові відбили 19 атак. "Сили оборони протягом минулої доби відбили 12 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області", — йдеться у повідомленні Генштабу.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили 10 атак армії РФ неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки.

На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви.

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