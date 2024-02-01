Українські воїни відбили понад 40 атак РФ на сході

Українські військові 31 січня відбили 45 російських атак на Донеччині та Луганщині. Армія РФ завдала артилерійських ударів по населених пунктах Луганської та Донецької областей, а також авіацією стріляла по 18 населених пунктах регіону.

Про це Генштаб у ранковому зведенні 1 лютого.

Як зазначили у відомстві, російські війська авіацією стріляли по Надії, Серебрянському лісництву, Білогорівці, Тернах, Часовому Яру, Нью-Йорку, Очеретиному, Олександрополю, Авдіївці, Новомихайлівці, Водяному, Урожайному, Старомайорському.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 9 атак поблизу Тернів, Торського та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 6 російських атак біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

На Авдіївському напрямку українські військові відбили 19 атак. "Сили оборони протягом минулої доби відбили 12 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області", — йдеться у повідомленні Генштабу.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили 10 атак армії РФ неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки.

На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви.

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