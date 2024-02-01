У Криворізькому районі 23-річного хлопця підозрюють у збуті психотропів. Фігуранта викрили у момент передачі "товару".

Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини.

30 січня на одній із вулиць в Інгулецьому районі правоохоронці викрили 23-річного підозрюваного у збуті психотропів. Під час особистого обшуку та в автомобілі фігуранта виявили 15 полімерних трубочок з метамфетаміном, мобільний телефон, понад 3000 гривень, 100 доларів.

Вилучене у підозрюваного під час обшуку. Фото: Поліція Дніпропетровщини

Все вилучене направили на експертне дослідження.

Фігуранта справи затримали та повідомили про підозру за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України.

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