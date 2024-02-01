Останні новини Харкова та Харківської області за 1 лютого 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
У Харкові вручили нагороди загиблих нацгвардійців їхнім родинам
Ордени "За мужність" III ступеня 1 лютого вручили родичам загиблих військовослужбовців 5-ої Слобожанської бригади Нацгвардії. Державні нагороди родинам полеглих бійців з Харківщини передали керівники бригади.
Пологовий будинок №1 у Харкові відремонтували після авіаудару
Ремонт пологового будинку у Харкові, який зазнав пошкоджень після авіаудару у березні 2022 року, тривав понад п'ять місяців. Гроші на відновлення виділила Міжнародна організація з міграції.
Про це повідомив директор міського департаменту охорони здоров'я Ігор Кулик.
Частину російської ракети Х-22 знайшли у полі на Харківщині
Про знахідку ракети за майже мільйон доларів повідомив начальник Слідчого управління поліції у Харківській області Сергій Болвінов.
"Головну частину нерозірваної ракети знайшли неподалік траси Київ-Харків-Довжанський. Це територія Коломацької громади, на місці вже працюють слідчі та вибухотехніки. Залишки ракети охороняє поліція, після огляду їх вивезуть та знешкодять працівники ДСНС. Як та коли ця недешева зброя опинилася в полі, ще будемо з'ясовувати", — написав він.
Сили оборони відбили п'ять атак РФ поблизу Іванівки — Генштаб
РФ завдала авіаудару в районі Вовчанська, Вільхуватки, Колодязного, Синьківки, Піщаного на Харківщині, повідомили у Генштабі.
Артилерійських та мінометів обстрілів зазнали Уди, Вовчанськ, Мала Вовча на Слобожанському напрямку та щонайменше 15 населених пунктів на Куп'янському, зокрема, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове.
У Харкові перебої в роботі одного з інтернет-провайдерів
У компанії "Макснет" повідомили про відсутність мережі та перебої на телефонній лінії зв'язку з абонентами.
Провайдер працює над відновленням послуг.
"Макснет" відновив роботу
Роботу послуг відновили, повідомили у "Макснет".
"Додатково не буде зайвим — перезавантажити ваше мережеве обладнання", — зазначили у компанії.
Вибухотехніки поліції знешкодили безпілотники, який влучив по Харкову ввечері 30 січня
Також сапери знищили безпілотник, який напередодні впав у Миколаївській області.
На Харківщині планують відновлювати роботу Сахалінського родовища газу та відбудову Оскільської ГЕС
Відновлення роботи Сахалінського родовища газу анонсував міністр енергетики Герман Галущенко під час візиту до Харкова 30 січня.
Також Галущенко повідомив, що держава планує відновлювати Оскільську ГЕС, яку росіяни підірвали у 2022 році.
Коли саме запрацює родовище та чи є строки відновлення ГЕС — міністр не сказав.
Два млн гривень збитків державі, травмування співробітника. Працівникам "Укрзалізниці" повідомили про підозри
Посадовиці регіональної філії "Укрзалізниці" оголосили підозру за фактом службової недбалості. За версією слідства, вона перебільшила площу ділянок у кошторисі, чим завдала збитків державі на майже два мільйони доларів. Начальнику залізничного цеху повідомили про підозру після того, як його підлеглий отримав тяжкі травми внаслідок порушення правил безпеки.
Про це 1 лютого повідомила пресслужба обласної прокуратури.
Прогноз на 2 лютого на Харківщині: дані гідрометеоцентра
- Хмарно з проясненнями;
- Невеликий сніг, мокрий сніг. Слабке налипання мокрого снігу, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця;
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с;
- Температура повітря в області: протягом доби від 2° морозу до 3° тепла;
- Температура повітря у Харкові: протягом доби 0-2° тепла.
Перелік "почесних громадян" Харківщини може поповнитися: в облраді пропонують надати це звання вісьмом людям
Проєкт рішення про присвоєння звання "Почесний громадянин Харківської області" опублікували на сайті облради.
Звання пропонують надати кандидатом, яких визначили у 2023 році:
- архієпископу Харківському і Слобожанському, військовому капелану військової частини А1361 Митрофану (Володимиру Бутинському);
- генеральному директору ТОВ "Агрофірма імені Гагаріна", заступнику голови правління Харківської обласної організації роботодавців у сфері агропромислового комплексу, депутату Харківської обласної ради VI, VII, VIII скликань, доктору економічних наук, професору Анатолію Гацьку;
- заступнику командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майору, кандидату юридичних наук Олександру Нестеренку;
- голові правління Регіонального благодійного фонду «Правопорядок» генерал-полковнику, заслуженому юристу України Юрію Смирнову;
- голові Об’єднання профспілок Харківської області, депутату Харківської обласної ради VІІІ скликання Сергію Тесленку;
- командиру військової частини А0501 полковнику Збройних Сил України, Герою України Павлу Федосенку;
- начальнику Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (м. Харків) полковнику медичної служби Збройних Сил України, Герою України, заслуженому працівнику охорони здоров’я України, кандидату медичних наук Едуарду Хорошуну.
Також у проєкті рішення є пункт про надання звання депутату Харківської обласної ради V, VI, VII, VIII скликань, народному депутату України IV скликання Олегу Каратуманову. Надати це звання депутату спробують вдруге: у 2022 році суд скасував рішення облради.
Шестеро людей, серед яких двоє дітей, травмувалися в ДТП на Харківщині
30 січня поблизу Балаклії 75-річний водій "ВАЗ-2106" не впорався з керуванням та зіштовхнувся з Mercedes під керуванням 36-річного чоловіка, повідомили в поліції Харківщини.
Внаслідок ДТП травмовані водій "ВАЗ-2106" та його 69-річна дружина. Також травми отримали четверо пасажирів Mercedes: 17-річна дівчина, 7-річний хлопець, 33 і 28-річні жінки.
Вдень 1 лютого росіяни обстріляли Вовчанськ та поцілили керованою авіабомбою по Куп'янщині
Про це в етері марафону "Єдині новини" розповів очільник ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні близько 12:00 центр Вовчанська обстріляли з РСЗВ. Внаслідок дій росіян пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила. Також опівдні окупанти запустили по Вільхуватці Куп'янського району щонайменше два КАБи. Влучили на територію с\г підприємства, попередньо – без потерпілих", — скзаав Синєгубов.
Директор департаменту культури і туризму Харківської ОВА Едуард Павленко звільнився з посади
Це підтвердила пресслужба Харківської ОВА "Написав заяву, звільнений 29 грудня 2023 року. Наразі обов'язки виконує Олександр Костін", — повідомила пресслужба.
Втрати Харківщини у січні. Згадуємо загиблих захисників поіменно
У січні стало відомо про загибель 39 українських військових з Харківської області. Про смерть оборонців офіційно повідомили громади чи університети. Список сформований за датами повідомлення про загибель чи прощання із захисниками.
Суспільне Харків згадує імена тих, хто віддав своє життя за Україну. Список не є вичерпним.
"Проходять стежками тварин". Речник "Сталевого кордону" — про ДРГ, які зупиняють на Лимано-Куп'янському напрямку
На держкордоні з РФ на Лимано-Купʼянському напрямку росіяни проводять укріплення, мінування та інженерне облаштування своєї ділянки. Прикордонники помічають нечасті спроби заходів російських ДРГ.
Про це 1 лютого в етері марафону "Суспільне.Спротив" розповів начальник пресслужби прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов.
"Це групи до 10 військових. Вони намагаються перетнути кордон у період найменшої видимості — під час сильного снігу чи дощу, коли засоби спостереження працюють погано. Проходять зазвичай стежками тварин — найменш замінованими стежками. Нам вдається їх помічати, попереджати заходи, та, за можливості, знищувати", — розказав Шевцов.
Удари по Харкову та Великому Бурлуку 31 січня: коментар від поліції Харківщини
Два безпілотники Shаhed, якими РФ атакувала Харків ввечері 31 січня, влучили на територію нафтобази, що не працює. Росіяни вже вдаряли по ній у 2022 році, в етері марафону «Суспільне.Спротив» розповів начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Там зберігалися залишки пального. На території під час ударів перебував охоронець, він не зазнав поранень", — сказав Болвінов.
Прокурори повідомили про нову підозру колишній очільниці громади, яку обвинувачують у держзраді
Правоохоронці повідомили про ще одну підозру колишній голові громади на Харківщині за фактом заволодіння грошима з бюджету громади шляхом зловживання службовим становищем.
За даними слідства, у 2021 році ексголова однієї з сільради Красноградського району спільно з іншими підозрюваними у справі, серед яких — її заступник та керівник будівельного підприємства, заволоділи частиною коштів, які виділили на ремонт одного з ліцеїв громади.
У липні-грудні 2021 року очільник підприємства-підрядника організував проведення ремонтних робіт, однак їхні обсяги та вартість не відповідали даним, зазначеним в офіційній документації, зазначає пресслужба облпрокуратури.
"Зокрема, підрядник встановив меншу кількість світильників і стельових плит, а показник товщини підстильного піщаного шару тротуарної дороги не відповідає дійсності. Керівник підприємства-підрядника, діючи за заздалегідь розробленим планом, вніс недостовірні відомості в акти приймання виконаних робіт", — сказано в повідомленні.
Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі.
Розмінування Харківщини: зведення ДСНС
Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 55 вибухонебезпечних предметів.
Обстріли Харківщини: дані ОВА
Артилерійських та мінометних обстрілів росіян протягом 31 січня зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Зокрема:
- Окіпу Богодухівського району;
- Лук'янцях Харківського району;
- Вовчанську Чугуївського району;
- Синьківці, Іванівці, Кислівці, Котлярівці, Піщаному Куп'янського району.
О 23:32 у Новоосиновому Куп’янського району окупанти завдали артударів, горіла господарча споруда. О 12:00 у Вільчі Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок.
Сили ППО збили два з чотирьох безпілотники над Харковом
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. За його даними, по Харкову били чотирма БПЛА типу Shahed-136. два з них збили.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 1 лютого
- Авіаційних ударів зазнали Великий Бурлук, Колодязне, Кислівка, Синьківка Харківської області;
- В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку українські захисники відбили шість атак ворога біля Синьківки.
Прогноз погоди у Харкові та області 1 лютого: дані регіонального гідрометеоцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Без істотних опадів;
- На дорогах місцями ожеледиця;
- Вітер південно-західний, 5-10 м/с;
- Температура повітря в Харківській області: вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла;
- Температура повітря в Харкові: вночі 2-4° морозу, вдень 2-4° тепла.