Шестеро людей, серед яких двоє дітей, травмувалися в ДТП на Харківщині

30 січня поблизу Балаклії 75-річний водій "ВАЗ-2106" не впорався з керуванням та зіштовхнувся з Mercedes під керуванням 36-річного чоловіка, повідомили в поліції Харківщини.

Внаслідок ДТП травмовані водій "ВАЗ-2106" та його 69-річна дружина. Також травми отримали четверо пасажирів Mercedes: 17-річна дівчина, 7-річний хлопець, 33 і 28-річні жінки.