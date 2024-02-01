Нездатність Конгресу США вжити заходів щодо фінансування України може принести перемогу президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це пише Fox News, покликаючись на текст виступу міністерки фінансів США Джанет Єллен на зустрічі з віцепрезидентами Єврокомісії Маргрет Вестагер і Валдісом Домбровскісом.

"Ми не можемо допустити, щоби в України закінчилися гроші до того, як у неї закінчаться боєприпаси", — сказала пані міністр.

Зазначається, що Джанет Єллен планує закликати Конгрес "діяти швидко" для надання додаткової підтримки Україні.

"В Україні наша фінансова підтримка нерозривно пов'язана з успіхом на полі бою. Вона допомагає підтримувати військові зусилля України. Простіше кажучи, ми не можемо дозволити, щоб в України закінчилися гроші раніше, ніж у неї закінчаться боєприпаси", – додала вона.

Наразі адміністрація Байдена просить Конгрес надати Україні додаткову бюджетну підтримку у розмірі 11,8 млрд доларів.

За її словами, ця підтримка є "не благодійністю", а "інвестицією" в національну безпеку Сполучених Штатів та їхніх союзників.

Що відомо про допомогу від США для України

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Однак новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше.

2 листопада спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без згадки про Україну. Однак, як стало відомо раніше, президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт стосовно допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів для України.

7 листопада демократи у Сенаті Сполучених Штатів заблокували законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України, за який проголосувала Палата представників.

Сенат США 15 листопада (16 листопада за Києвом) ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Законопроєкт прийняли 87 голосами "за" та 11 "проти". Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду.

6 грудня законопроєкт про надання допомоги не пройшов процедурного голосування в Сенаті США. Допомога передбачала виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі 61 мільярда доларів для України.