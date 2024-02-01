НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Хакери, пов'язані з владою Китаю, прагнуть вразити найважливіші об'єкти інфраструктури США — ФБР
СШАКИТАЙКІБЕРЗЛОЧИННІСТЬЗброя і технологіїІнтернетПодіїСвіт

Хакери, пов'язані з владою Китаю, прагнуть вразити найважливіші об'єкти інфраструктури США — ФБР

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Директор ФБР Крістофер Рей
Директор ФБР Крістофер Рей дає свідчення у комітеті Палати представників, присвяченого Китаю, 31 січня 2024 р., Вашингтон. Фото: AP/Mariam Zuhaib

Хакери, пов’язані з китайським урядом, атакують критично важливу інфраструктуру США, готуючись завдати "реальної шкоди" американцям.

Про це заявив у середу, 31 січня, директор ФБР Крістофер Рей під час виступу у комітеті Конгресу США, пише Reuters.

Він наголосив, що водоочисні споруди, електромережі, нафто- та газопроводи, транспортні вузли є одними з цілей хакерських операцій.

"Їх цікавлять не лише політичні та військові цілі... Ми бачимо, що завдання ударів по цивільному населенню не просто можливе у разі конфлікту, але є частиною китайського плану. Я хотів би, щоб американський народ знав, що ми не можемо дозволити собі заплющувати очі на цю небезпеку", – сказав директор ФБР.

Рей підкреслив, що занепокоєння уряду США не було пов’язане з китайськими американцями чи громадянами Китаю в США.

Директорка Агентства кібербезпеки та захисту інфраструктури Джен Істерлі розповіла, що США "знайшли та знешкодили" китайські кіберзломи в авіаційній, водній, енергетичній та транспортній інфраструктурі, і наголосила, що американцям необхідно підготуватися до несподіваних атак.

Рей неодноразово заявляв, що Пекін намагається підірвати Сполучені Штати за допомогою шпигунських кампаній, крадіжки інтелектуальної власності та кібератак.

Уряд Китаю раніше звинувачував Сполучені Штати та їхніх союзників у поширенні "дезінформації" через звинувачення щодо хакерських груп, які фінансуються державою.

"Це в кіберпросторі еквівалент розміщення бомб на американських мостах, водоочисних спорудах і електростанціях. Немає економічної вигоди від цих дій. Немає жодного обґрунтування для збору розвідданих", — сказав представник Республіканської партії Майк Галлахер, голова комітету.

Галлахер повторив заклики заборонити або примусово продати додаток для обміну короткими відео TikTok, що належить китайській технологічній компанії ByteDance, заявивши, що подальше його необмежене використання в США "межуватиме з національним самогубством".

Слухання є однією з найбільш резонансних подій, проведених двопартійним спеціальним комітетом, створеним зокрема для того, щоб пояснити американцям, чому вони повинні дбати про вирішення загрози з боку головного геополітичного суперника США.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
США обстрілюють обʼєкти проіранських формувань в Іраку та Сирії
США обстрілюють обʼєкти проіранських формувань в Іраку та Сирії
Залужний
WP: Україна повідомляла США, що готується звільнення Залужного
Іран дрон безпілотник бпла Shahed-136 (Шахед)
США ввели санкції проти постачальників, які надавали матеріали Ірану для "шахедів"
Пашинян
Вірменія хоче налагодити зв'язки зі США і Францією, бо не може більше покладатися на РФ — Пашинян
На початок