Хакери, пов’язані з китайським урядом, атакують критично важливу інфраструктуру США, готуючись завдати "реальної шкоди" американцям.

Про це заявив у середу, 31 січня, директор ФБР Крістофер Рей під час виступу у комітеті Конгресу США, пише Reuters.

Він наголосив, що водоочисні споруди, електромережі, нафто- та газопроводи, транспортні вузли є одними з цілей хакерських операцій.

"Їх цікавлять не лише політичні та військові цілі... Ми бачимо, що завдання ударів по цивільному населенню не просто можливе у разі конфлікту, але є частиною китайського плану. Я хотів би, щоб американський народ знав, що ми не можемо дозволити собі заплющувати очі на цю небезпеку", – сказав директор ФБР.

Рей підкреслив, що занепокоєння уряду США не було пов’язане з китайськими американцями чи громадянами Китаю в США.

Директорка Агентства кібербезпеки та захисту інфраструктури Джен Істерлі розповіла, що США "знайшли та знешкодили" китайські кіберзломи в авіаційній, водній, енергетичній та транспортній інфраструктурі, і наголосила, що американцям необхідно підготуватися до несподіваних атак.

Рей неодноразово заявляв, що Пекін намагається підірвати Сполучені Штати за допомогою шпигунських кампаній, крадіжки інтелектуальної власності та кібератак.

Уряд Китаю раніше звинувачував Сполучені Штати та їхніх союзників у поширенні "дезінформації" через звинувачення щодо хакерських груп, які фінансуються державою.

"Це в кіберпросторі еквівалент розміщення бомб на американських мостах, водоочисних спорудах і електростанціях. Немає економічної вигоди від цих дій. Немає жодного обґрунтування для збору розвідданих", — сказав представник Республіканської партії Майк Галлахер, голова комітету.

Галлахер повторив заклики заборонити або примусово продати додаток для обміну короткими відео TikTok, що належить китайській технологічній компанії ByteDance, заявивши, що подальше його необмежене використання в США "межуватиме з національним самогубством".

Слухання є однією з найбільш резонансних подій, проведених двопартійним спеціальним комітетом, створеним зокрема для того, щоб пояснити американцям, чому вони повинні дбати про вирішення загрози з боку головного геополітичного суперника США.