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Директор департаменту культури і туризму Харківської ОВА Едуард Павленко звільнився з посади: хто виконує обов'язки
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Директор департаменту культури і туризму Харківської ОВА Едуард Павленко звільнився з посади: хто виконує обов'язки

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Едуард Павленко
Едуард Павленко. Фото: Едуард Павленко/Facebook

1 лютого стало відомо, що директор обласного департаменту культури і туризму Едуард Павленко звільнився з посади. Він обіймав її з 10 серпня 2022 року.

Це підтвердила пресслужба Харківської ОВА

"Написав заяву, звільнений 29 грудня 2023 року. Наразі обов'язки виконує Олександр Костін", — повідомила пресслужба.

Що відомо про колишнього директора департаменту культури і туризму Харківської ОВА Едуарда Павленка

До посади очільника департаменту культури і туризму Павленко працював заступником начальника Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

Має вищу освіту, безпартійний, не має судимостей. У 2020 році балотувався на посаду депутата від "Слуги народу".

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