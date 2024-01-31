1 лютого — 708 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Уночі спецпідрозділ Головного управління розвідки знищив ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.
- Голова ГУР Кирил Буданов прогнозує український контрнаступ навесні.
- Повітряні сили завдали удару по аеродрому в окупованому Севастополі.
- Україна повернула 207 людей з російського полону.
- Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд приїхала в Київ та зустрілась з міністром оборони Рустемом Умєровим.
- 27 лідерів країн-членів ЄС погодили пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки.
На цьому Суспільне завершує текстовий онлайн подій 708 дня війни. Нову хроніку 2 лютого — читайте тут.
Сенат США наступного тижня проголосує за законопроект, що надасть більше допомоги Україні
Про це заявив головний демократ палати Чак Шумер.
"Ми не можемо просто ухилитися від своїх обов’язків лише тому, що завдання складне", — сказав Шумер у Сенаті, додавши, що текст пакета буде опубліковано до неділі, а перше голосування відбудеться не пізніше наступної середи.
Учасники сенатських переговорів вели переговори щодо пакету впродовж кількох місяців. Колишній президент Дональд Трамп, який повертається до Білого дому, закликав законодавців відхилити угоду, а спікер Палати представників Республіканської партії Майк Джонсон також висловив скептицизм щодо переговорів.
У Держдепі США відреагували на заяву Путіна про демілітаризовану зону між Україною та РФ
Речник Державного департаменту США Метью Міллер прокоментував заяву Володимира Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ.
Міллер зазначив, що йому "складно зрозуміти, як може бути імплементована буферна зона між Україною та РФ, коли російські солдати наразі перебувають на українській території".
"Дещо складно мати демілітаризовану зону, коли російські сили продовжують операції з українського боку кордону, а Путін ясно давав зрозуміти, що не збирається змінювати своїх цілей — захопити та підкорити Україну", — підкреслив речник Держдепу.
Міллер наголосив: "Якщо Росія дійсно хоче показати свою зацікавленість у демілітаризованій зоні, то найкраще з чого вона може почати — демілітаризація частин України, де перебувають російські солдати".
ГУР: Україна просила про повернення тіл нібито загиблих на борту Іл-76 полонених, але Росія на це не йде
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що Україна зверталася до РФ стосовно повернення тіл полонених, що, як стверджували кремлівські пропагандисти, нібито загинули внаслідок трощі російського літака Іл-76, однак держава-агресор не реагує на запити.
Про це речник повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".
Юсов зазначив, що відповідне питання є "надзвичайно складним та драматичним". Водночас розповів, що обмін військовополоненими 31 січня, став "майже завершенням" зірваної операції у день падіння Іл-76.
Представник ГУР пояснив, що у межах крайнього обміну додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня — за винятком 65 людей у списку, що оприлюднили підконтрольні Кремлю пропагандисти РФ. Речник наголосив, що в Україні статус цих 65 воїнів, яких росіяни оголосили нібито загиблими, не змінювався — вони вважаються військовополоненими.
"Щодо інформації про загибель – так, Україна зверталась і продовжує звертатись щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде", — підкреслив Юсов.
На Одещині п'ятеро чоловіків намагались незаконно перетнути кордон
Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Там розповіли, що чоловіки намагалися незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. Їх виявили за допомогою квадрокоптера та "фотопасток".
Трьох з чоловіків прикордонний наряд затримав неподалік селища Захарівка Роздільнянського району. Після спрацювання фотопастки у повітря підняли дрон. Почувши роботу безпілотника, група залягла на польовій дорозі, однак їх виявили за допомогою тепловізійної камери, зазначили у ДПСУ.
Двох інших прикордонники виявили неподалік села Велике Бурилове. Ті, почувши шум двигуна автівки, вирішили заховатись у лісосмузі.
У Генштабі підтвердили знищення російського ракетного катера поблизу Криму
Поточної доби росіяни завдали 2 ракетних і 66 авіаційних удари та здійснили 38 обстрілів з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, повідомили у Генштабі ЗСУ.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Вовчанськ, Вільхуватка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 40 населених пунктів, серед них Клюси Чернігівської області, Волфине, Катеринівка, Володимирівка, Писарівка Сумської області, Уди, Вовчанськ, Мала Вовча Харківської області.
- На Куп'янському напрямку українські військові відбили 5 атак біля Іванівки Харківської області. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Колодязне, Синьківка, Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області.
- На Лиманському напрямку ЗСУ відбили атаку неподалік Тернів Донецької області. Армія РФ завдала авіаційного удару в районі Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.
- На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаку неподалік Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 15 атак в районі Авдіївки та ще 5 біля Первомайського та Невельського Донецької області. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Суха Балка, Новобахмутівка, Новокалинове, Очеретине та Орлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.
- На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів поблизу Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Армія 11 разів безуспішно намагалася покращити тактичне положення. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах Костянтинівки та Єлизаветівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Курахове, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.
- На Шахтарському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела. Завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів Вугледар, Новодонецьке та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області.
- На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку біля Роботиного Запорізької області. Росіяни завдали авіаційного удару в районі Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Кам'янське Запорізької області.
- На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Армія РФ здійснила 13 безуспішних спроб штурму позицій ЗСУ. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Новокаїри, Червоний Маяк, Новоберислав, Берислав, Кринки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали місто Херсон та Солончаки, Очаків Миколаївської області. Окупанти здійснили обстріли з РСЗВ районів населених пунктів Ольгівка, Кринки, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Чорнобаївка Херсонської області.
Голова МЗС України запросив Уругвай на лютневий саміт миру до Швейцарії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову зі своїм колегою з Уругваю Омаром Паганіні та запросив взяти участь у майбутньому Глобальному саміті миру у Швейцарії.
Міністри говорили про поточний стан війни України з Росією, перспективи досягнення миру шляхом переговорів і наміри покращити економічні та торговельні зв’язки.
"Я підтвердив зацікавленість України у розвитку відносин з Уругваєм. (...) Ми також зосередилися на двосторонній торгівлі та відбудові України", — написав Кулеба.
Rheinmetall купує контрольний пакет акцій румунського виробника автотехніки для підтримки України
Німецький оборонний концерн Rheinmetal викуповує контрольний пакет акцій провідного румунського виробника автотехніки Automecanica Mediaș. Про це йдеться у повідомленні компанії.
Через Rheinmetall Landsysteme GmbH Група буде володіти 72,5% акцій компанії, яка працюватиме в Румунії під назвою Rheinmetall Automecanica SRL. Решта акцій компанії залишаться в приватних руках. Нова компанія матиме назву Rheinmetall Automecanica SRL, і нове керівництво у середньостроковій перспективі оцінює річний обсяг продажів у 300 млн євро.
Повідомляється, що підприємство буде відігравати ключову роль у підтримці оперативної готовності бойових машин західного виробництва в Україні, а також забезпечувати матеріально-технічну підтримку.
Залужний заявив про необхідність зміни підходів у веденні війни
Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав у статті для CNN.
"Переконаний, щоб перемогти противника, ми маємо бути більш мобільними в тактиці та засобах. Використовувати наш унікальний досвід ведення бойових дій та шукати нові спроможності і шляхи здобуття переваги. У цьому контексті технології мають безсумнівну перевагу в порівнянні із традицією. Вони дозволяють збільшити кількість безконтактних бойових дій і, як наслідок, зменшити рівень втрат", — зазначив він.
Впевнений, що майбутнє — за новітніми технологіями, завдяки яким Збройні Сили України зможуть проводити ефективні операції, додав Залужний.
За січень у війні проти України загинули 27 кримчан
Про це повідомляє правозахисна ініціатива "Кримський епізод. Щонайменше чотирьох кримчан українські воїни взяли в полон. З них двоє повідомили, що воювали у складі ЗС РФ після мобілізації.
"Загалом структура втрат, на думку експертів "Кримського епізоду", вирізняється істотним скороченням відомостей про загиблих у складі приватних військових компаній, які раніше вербували до своїх підрозділів здебільшого ув'язнених. Так, із 27 убитих у січні кримчан встановлено, що тільки двоє мали стосунок до ПВК", — йдеться у повідомленні.
Також з 27 вбитих 12 — були контрактниками, шестеро — мобілізованими, ще щодо шістьох загиблих кримчан на фронті статус участі встановити не вдалося. Окремо виділено випадок, коли солдат строкової служби уклав контракт до завершення "строкової" (що ставить під сумнів добровільність участі) і потім був убитий на Куп'янському напрямку.
У ЗСУ вперше почали видавати жіночу військову форму
Військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.
"У нову форму внесли конструктивні елементи, що дозволяють жінкам-військовослужбовцям почуватися комфортно під час виконання завдань в польових умовах та пунктах постійної дислокації", — мовиться у повідомленні.
У відомстві вказали, що костюми виготовляють у розмірах від 40 до 64, зрості від 146 до 188 сантиметрів та у двох повнотних групах: II та III.
Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ — разом з громадськими організаціями та українськими виробниками. Вони проходили військово-дослідні випробування в одній з військових частин.
Кабмін ухвалив три постанови для формування українського ринку озброєння
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Перший документ — постанова про дерегуляцію виробництва боєприпасів розширить експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів до БпЛА на виготовлення боєприпасів усіх типів. Також це вдосконалить процедуру реєстрації виробників. Нові підприємства зможуть швидко включитися в роботу, каже Шмигаль.
Друга постанова стосується ціноутворення на виробництво БпЛА. Згідно з нововведенням, виробники дронів надаватимуть уточнення розрахунків ціни в бік зменшення, якщо прибуток перевищує 25%. Це, за словами Кабміну, усуне потенційні ризики переплати, нецільове використання коштів під час держзакупівель безпілотників.
Третя постанова: оборонні закупівлі тепер відбуватимуться за конкурентною процедурою через закритий модуль системи Prozorro.
В Авдіївці під час обстрілу поранена жінка
Російські військові зранку, 1 лютого, обстріляли Авдіївку з артилерії. Внаслідок цього поранена жінка, яка ховалась у підвалі будинку. Про це Суспільному Донбас речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.
"Близько 10 ранку під час обстрілу тілесних ушкоджень зазнала 50-річна жінка. Лікарі діагностували у неї уламкові поранення й струс головного мозку", — уточнила Суспільному речниця прокуратури. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, а саме ч. 1 ст. 438 КК України.
Росія отримувала високотехнологічне обладнання з Тайваню — WP
Попри міжнародні санкції Росія отримувала високотехнологічне обладнання з Тайваню для використання його, зокрема, для виробництва бойових безпілотників. Про це йдеться у розслідуванні The Washington Post.
Як свідчать торгові документи та російські податкові документи, отримані WP, з січня 2023 року I Machine Technology імпортувала складне обладнання під назвою верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК) на суму понад 20 мільйонів доларів, виготовлене на Тайвані, який є стратегічним партнером США.
Згідно з документами, обладнання було надіслане 63 окремими партіями. Машини з комп’ютерним керуванням використовуються для складного й точного виробництва, яке є критично важливим у багатьох галузях промисловості, включаючи виробництво зброї.
Критично важливі товари продовжують надходити безпосередньо до Росії, а також через Китай та інші країни, які не беруть участі в обмеженнях, включаючи, у цьому випадку, товари, які походять із Тайваню.
Більшість держав ЄС роблять недостатньо для підтримки України — Шольц
Канцлер ФРН Канцлер додав, що Німеччина, яка є головним європейським союзником України у питанні військової підтримки, не може надати допомогу сама.Олаф Шольц заявив, що більшість держав-членів Європейського союзу роблять недостатньо для допомоги Україні у боротьбі з агресією Росії.
Про це політик повідомив під час виступу перед журналістами після саміту ЄС, який відбувся 1 лютого, передає Sky News.
"У багатьох столицях потрібно поставити запитання: чи ми насправді робимо достатньо? Відповідь у більшості може бути лише "ні", — сказав Шольц.
Канцлер додав, що Німеччина, яка є головним європейським союзником України у питанні військової підтримки, не може надавати допомогу сама.
До березня ЄС доставить 520 тисяч артилерійських снарядів — президентка ЄК
Європейська оборонна промисловість вже збільшила свої виробничі потужності і березня Європейський союз доставить 520 тисяч артилерійських снарядів.
Про це на пресконференції сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Європейська оборонна промисловість вже збільшила свої виробничі потужності на 40%. І ця цифра продовжує зростати. Понад 80 європейських виробників відгукнулися на наш заклик", — сказала вона.
За словами фон дер Ляєн, контракти на постачання будуть підписані протягом кількох тижнів.
"І ми працюємо з країнами-членами над тим, щоб доставити ці боєприпаси в Україну — чи то з національних запасів, чи то через перенаправлення інших замовлень, чи то за рахунок нових замовлень, як я щойно описала. До березня ми доставимо 520 000 артилерійських снарядів, а до кінця цього року ми більш ніж подвоїмо цю кількість", — сказала президентка ЄК.
Вона також зазначила, що станом на середину лютого країни ЄС підготували 40 500 українських солдатів.
Фон дер Ляєн наголосила, що підтримка має збільшуватись, і це було предметом сьогоднішньої дискусії.
"Насправді, російське вторгнення також стало тривожним дзвінком для всього Європейського Союзу. Тому, продовжуючи підтримувати Україну, ми також повинні зміцнювати наш власний військовий потенціал. Ми працюємо над тим, щоб вивести нашу оборонну промисловість на новий рівень", — сказала вона.
За словами президентки ЄК, Комісія незабаром представить нову оборонно-промислову стратегію.
"Вона запровадить сильніший європейський вимір у нашій оборонній промисловості. Від планування до закупівель буде забезпечено більшу узгодженість і координацію на рівні ЄС. За допомогою цієї стратегії ми прагнемо перейти від реагування на надзвичайні ситуації до готовності до оборони", — сказала фон дер Ляєн.
Армія РФ скинула з безпілотника вибухівку у Бериславі на Херсонщині, є поранена
1 лютого 2024 року армія РФ скинула з безпілотника вибухівку у Бериславі на Херсонщині.
Про це повідомляє в Telegram обласна військова адміністрація.
За даними ОВА, це сталось близько 15:15. Поранена 48-річна жінка, з вибуховою травмою її доправили до лікарні. Також травмована втратила палець на руці.
МКЧХ поки не відповів українському омбудсмену щодо Іл-76
Міжнародний комітет Червоного Хреста досі не відповів Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитрові Лубінцю щодо російських заяв про військовополонених ЗСУ на борту Іл-76, який розбився 24 січня.
Про це Лубінець сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".
За словами посадовця, наразі немає жодної інформації, що зараз із тими полоненими, чиї імена оприлюднили російські пропагандисти після авіатрощі Іл-76 — їх Україна справді очікувала повернути у день катастрофи. Це підтвердило Головне управління розвідки.
Дмитро Лубінець зараз перебуває із робочою поїздкою у Вашингтоні. Він сподівається спонукати представників Сполучених Штатів до спілкування з представниками Червоного Хреста — бо ж саме США є найбільшим донором МКЧХ.
Кабмін готує постанову про спрощену систему сертифікації операторів з розмінування — Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд готує проєкт постанови, який запровадить спрощену систему сертифікації операторів з розмінування територій України.
Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
За його словами, була проведено нарада з питання третьої посівної кампанії в умовах війни, у якій взяли участь перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко, представники МВС, Міноборони та Мінагрополітики.
"Цьогоріч у держбюджеті ми вперше заклали 3 млрд грн на програми гуманітарного розмінування. Дав завдання Мінекономіки з іншими дотичними органами затвердити план розмінування, а також подати постанову, яка врегулює порядок компенсації сільгоспвиробникам за його проведення" — сказав очільник уряду.
Шмигаль наголосив на важливості доступу до послуг з розмінування для кожного українського сільгоспвиробника.
"Для цього Мінекономіки разом із міжнародними партнерами мають напрацювати відповідний механізм, аби ним могли скористатися, зокрема, малі фермери", — сказав він.
Глава уряду також поінформував, що наразі готується проєкт постанови, який запровадить спрощену систему сертифікації операторів з розмінування і відбувається розробка цифровізації цього процесу.
"Крім того, на засіданні Національного органу з протимінної діяльності буде розглянуто стратегію гуманітарного розмінування, яку далі буде винесено на засідання РНБО", — додав Шмигаль.
Тернополянин через систему "Шлях" переправив за кордон майже пів сотні ухилянтів
На Тернопільщині викрили групу з трьох осіб, які через систему "Шлях" незаконно переправляли чоловіків мобілізаційного віку за кордон.
Про це повідомляють на сторінці Нацполіції області в соцмережі.
Житель Тернополя заснував громадську організацію. Це сприяло доступу до системи перетину кордону. Його спільниками стали ще двоє — тернополянин і житель Івано-Франківської області.
Начальник відділу міграційної поліції ГУНП в Тернопільській області Олександр Буняк повідомив, що 48 осіб, дані котрих внесли в систему "Шлях" за поданням цієї громадської організації, не повернулися в Україну після перетину кордону. Усі вони значилися, як водії, що мали здійснювати вантажні автомобільні перевезення гуманітарної допомоги.
Над викриттям цієї схеми працювали оперативники відділу міграційної поліції спільно з працівниками Державної прикордонної служби, слідчого управління та обласної прокуратури.
У ході кримінального провадження провели 12 санкціонованих обшуків. Вилучили документацію громадської організації, транспортні засоби, мобільні телефони, комп’ютерну техніку.
ЄС погодив 50 млрд євро для України: Politico дізналося, як вдалося запобігти вето Орбана
Євросоюз досяг компромісу з Угорщиною щодо схвалення макрофінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро для України, аби запобігти вето з боку Віктора Орбана.
Про це повідомляє Politico з посиланням європейських дипломатів.
Як зазначили співрозмовники агентства, лідерам ЄС вдалося переконати Орбана низкою пропозицій:
- щорічний звіт Єврокомісії про реалізацію пакета допомоги;
- відбудуться дебати на рівні лідерів про реалізацію пакета;
- за необхідності, через два роки Європейська рада попросить ЄК запропонувати перегляд нового бюджету.
Авдіївський коксохім під контролем Сил оборони. Лінія зіткнення в районі міста фактично не рухається — Лазуткін
Спроби російських військових вклинитись між коксохімічним заводом в Авдіївці та селищем Степове зазнали невдач. Наразі коксохім контролюють українські військові, вони знаходяться там та не дають прорватися російській армії.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів керівник служби зв'язків з громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін.
"Всі російські диверсійно-розвідувальні групи залишаються біля паркану заводу. Лінія бойового зіткнення фактично не рухається. Російські військові продовжують атакувати Авдіївку в тому числі з півночі, там доволі інтенсивність артилерійських обстрілів, не припиняються атаки піхотою, які відбивають українські військові", — уточнив Лазуткін.
За його словами, тактика російських військових не змінюється.
Китай попередив про можливе погіршення відносин з Україною, адже 14 китайських компаній — у списку спонсорів війни
Китай попередив Україну, що їхні двосторонні відносини можуть бути погіршені. Причина в тому, що НАЗК визначив 14 китайських компаній міжнародними спонсорами війни.
Про це повідомило Reuters із посиланням на двох українських посадовців, які анонімно надали таку інформацію.
Джерела стверджують, що попередження передали в Києві у січні, коли українські високопосадовці зустрічалися з послом Китаю в Україні.
У Буданова заперечили, що Арестович покинув Україну на підставі листа від ГУР
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони назвали фейком повідомлення про те, що колишній радник Офісу президента Олексій Арестович виїхав з України за допомогу відомства.
Відповідну заяву оприлюднили у Telegram-каналі ГУР.
"Інформація про перетин кордону та виїзд за межі України особи, на ім'я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року нібито на підставі листа від Головного управління розвідки Міноборони, яку опублікувало NGL.media, не відповідає дійсності", — зазначили у відомстві.
В ГУР наголосили, що не надавали ексраднику ОП "ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон".
"Вкотре наполегливо просимо представників медіаспільноти ретельно перевіряти інформацію перед поширенням", — додали розвідники.
Російська армія з безпілотника атакувала бригаду "швидкої" у Бериславському районі Херсонщини
1 лютого російські військові атакували бригаду "швидкої допомоги" у Бериславському районі Херсонської області.
Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА.
За даними обласної військової адміністрації, армія РФ з безпілотника вдарила по медиках, які поверталися з виклику.
"Автівка зазнала пошкоджень. Лікарі не постраждали", — йдеться у дописі.
Окупанти у Криму агітують студентів ставати операторами FPV-дронів та підписувати контракт із ЗС РФ
В окупованому Криму росіяни проводить агітацію до ЗС РФ серед студентів університетів — набирають на курси з оперування FPV-дронами, а по закінченню навчання пропонують підписати контракт з російською армією.
Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).
"Таким чином росіяни вкотре намагаються вирішити своє імперські проблеми за рахунок поневолених народів й порушують міжнародне право, яке забороняє набирати до лав окупаційної армії населення захоплених районів", — пояснили у ЦНС.
Крім того, Центр закликає ігнорувати будь-які ініціативи держави-окупанта, у тому числі курси операторів дронів.
Міноборони у січні допустило до експлуатації понад 40 нових зразків озброєння
Міністерство оборони в січні 2024 року допустило до експлуатації у військах понад 40 зразків озброєння та військової техніки українського й іноземного виробництва.
Про це розповів заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, передає інформаційне агентство Міністерства оборони України АрміяInform.
Зазначається, що кодифікація, тобто допуск зразка озброєння та військової техніки (ОВТ) до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO, дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету у виробника для підрозділів Сил оборони України.
Як відзначив Гаврилюк, у новому переліку допущених до експлуатації зразків ОВТ — САУ, міномет, спеціалізовані транспортні засоби, БПЛА.
Зокрема, перелік безпілотників різних модифікацій, які застосовують ЗСУ, збільшився в січні на вісім одиниць. Також додалося вісім одиниць нових боєприпасів для БПЛА.
У переліку допущених до експлуатації в українському війську зразків також є техніка іноземного виробництва. Зокрема, британська 155-міліметрова самохідна артилерійська установка, 120-міліметровий самохідний міномет польського виробництва (на шасі БТР).
Також допустили до експлуатації два типи рятувальних парашутів вітчизняного виробництва, які замінять парашутні рятувальні системи радянської розробки.
В Аргентині затримали сина російського бізнесмена Чуркіна – ДБР
На підставі доказів, які зібрали працівники Державного бюро розслідувань, правоохоронці Аргентинської Республіки затримали сина російського бізнесмена Ігоря Чуркіна, який намагався зберегти активи в Україні коштом державного банку.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
У липні 2022 року працівники ДБР повідомили про підозру російському бізнесмену Ігорю Чуркіну та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно підприємства у Львові.
"Велике українське підприємство ТОВ "Львівські автобусні заводи" взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна. Його власник — громадянин РФ Ігор Чуркін, витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі", – мовиться у повідомленні ДБР.
За даними слідства, російській бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком.
"Підконтрольний олігарху керівник підприємства, під контролем сина олігарха, подав до поліції завідомо неправдиву заяву про нібито вчинення кримінального правопорушення представниками банку. Він звинуватив службових осіб установи у вигаданому особливо тяжкому правопорушенні", – пояснюють у відомстві.
Ця заява стала підставою для реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на заставне майно.
Сину Чуркіна, громадянину Росії, повідомили про підозру за статтею 383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднані з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині).
Також керівник підприємства, який на вимогу росіянина повідомив про завідомо неправдивий злочин, був визнаний судом винним та отримав покарання у вигляді позбавлення волі протягом 2-х років (зі звільненням від основного покарання із випробування строком в 1 рік).
Наразі вирішується питання щодо екстрадиції росіянина до України.
Внаслідок спецоперації ГУР у Криму знищено російський ракетний катер "Івановєц"
За результатами операції спецпідрозділу "Group 13" ГУР МО України у ніч на 1 лютого в окупованому Криму знищено ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту Росії, який перебував на рейді озера Донузлав.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своєму каналі у Telegram.
"Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом — "Івановєц" дав крен на корму і затонув. Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів", — йдеться у повідомленні.
27 лідерів країн-членів ЄС погодили пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро — Мішель
27 лідерів країн-членів Європейського Союзу на саміті ЄС у Брюсселі 1 лютого погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.
Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель у соцмережі Х.
"Домовилися. Єдність. Усі 27 лідерів домовилися про додатковий пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС. Це забезпечує стабільне, довгострокове, передбачуване фінансування для України", — написав Мішель.
Він додав, що ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України.
"Ми знаємо, що стоїть на кону", — зазначив Мішель.
Так звану "трубу Медведчука" остаточно повернули у власність держави — Фонд держмайна
Верховний суд України остаточно визнав право власності за державою на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара — Західний напрямок", яка раніше опосередковано належала екснардепу Віктору Медведчуку.
Про це у Telegram повідомив голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Віталій Коваль.
"У справі по "трубі Медведчука" поставлено крапку. Верховний суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара — Західний напрямок. Фонд державного майна намагався повернути цей актив у державну власність з 2011 року", — йдеться у дописі Коваля.
Посадовець нагадав, що у 2017 році Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розпочали розслідування обставин передачі права власності на трубопровід. За результатами розслідування, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заарештував актив, який був переданий в управління "Укртранснафті". У 2021 році ФДМУ подав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою право власності на трубопровід. У червні 2023 року суд став на бік Фонду. 31 січня 2024 року Верховний суд не задовольнив касаційну скаргу і таким чином Таким чином Україна відстояла своє право на це майно.
Коваль додав, що наразі триває реєстрація права власності держави на частину трубопроводу "Самара — Західний напрямок".
Внаслідок нічних обстрілів Херсона під завалами будинку опинились двоє людей. Їх дістали рятувальники
Вночі російські військові вчергове атакували житлові квартали Херсона. Снаряди зруйнували житловий будинок. Під завалами опинились двоє людей.
Про це у Telegram повідомила ДСНС України.
У дописі йдеться, що рятувальники розібрали завали та звільнили вихід з оселі. Люди не постраждали.
Крім цього, через влучання загорілись адмінбудівля та житловий будинок за різними адресами. До ранку пожежі ліквідували співробітники обласної державної служби з надзвичайних ситуацій.
В цьому році Україна виробить "сотні тисяч" дронів — Умєров
Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України у цьому році планує підписати контракти на виробництво "сотень тисяч" дронів.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з виробниками БПЛА, організованій defense tech кластером Brave1.
За його словами, плани на 2024 рік – в рази збільшити кількість дронів на фронті й "Агенція оборонних закупівель" вже зараз укладає довгострокові контракти.
"Не хочу говорити точну цифру, але йдеться про сотні тисяч різних типів, під виконання різноманітних завдань. Це без FPV — розвідка, корегування вогню, ситуаційна обізнаність в режимі реального часу. Противник добре знає, що таке українські дрони. Сам факт того, що наш коптер висить в повітрі є фактом стримування, який змушує противника тричі подумати, перш ніж висуватися на наші позиції", — сказав Умєров.
Під час зустрічі, у якій взяли участь представники понад 120 компаній, було зазначено, що протягом 2023 року суттєво масштабовано українське виробництво дронів. Зокрема 67 моделей українських безпілотників отримали кодифікацію, 58 отримали держконтракт. Загалом на ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у цій сфері.
З боку Міноборони до дискусії також долучилися заступники міністра Катерина Черногоренко та Дмитро Кліменков і директорка державного підприємства "Агенція оборонних закупівель" Марина Безрукова.
Ракета влучила в пункт зв'язку на військовому аеродромі "Бельбек" у Севастополі — ASTRA
Внаслідок ракетного удару по окупованому Севастополю та Криму 31 січня ракета влучила в пункт зв'язку в/ч 80159 — на військовому аеродромі "Бельбек", після чого сталася пожежа.
Про це повідомляє видання незалежних російських журналістів "ASTRA" у Telegram з посиланням на свої джерела.
"За даними джерел ASTRA, атаковано було пункт зв'язку в/ч 80159, яка, згідно з відкритими даними, належить до військового аеродрому "Бельбек". Пункт зв'язку загорівся, площа пожежі становила близько 30 квадратних метрів. Постраждалих, попередньо, немає", — йдеться у повідомленні.
Російська авіація вдарила по селу у Милівській громаді Херсонщини: поранені двоє людей
Учора вночі російська авіація вдарила по селу у Милівській громаді Херсонської області. На населений пункт скинули чотири керовані авіабомби.
Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
За даними ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджені освітній заклад та житлові будинки. Постраждав 67-річний чоловік та його 65-річна дружина. У них діагностували вибухові травми, контузії та уламкові поранення.
"Наразі поранені перебувають у лікарні. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості", — йдеться у дописі.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
"Проходять стежками тварин". Речник "Сталевого кордону" — про ДРГ, які зупиняють на Лимано-Куп'янському напрямку
На держкордоні з РФ на Лимано-Купʼянському напрямку росіяни проводять укріплення, мінування та інженерне облаштування своєї ділянки. Прикордонники помічають нечасті спроби заходів російських ДРГ.
Про це 1 лютого в етері марафону "Суспільне.Спротив" розповів начальник пресслужби прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов.
"Це групи до 10 військових. Вони намагаються перетнути кордон у період найменшої видимості — під час сильного снігу чи дощу, коли засоби спостереження працюють погано. Проходять зазвичай стежками тварин — найменш замінованими стежками. Нам вдається їх помічати, попереджати заходи, та, за можливості, знищувати", — розказав Шевцов.
На ділянці держкордону, де розміщуються бійці "Сталевого кордону", не спостерігають скупчення військ РФ, каже речник.
"На кордоні РФ скупчення військ та техніки ми не спостерігаємо. Біля Купʼянська росіяни не полишають намір вийти на той рубіж, який вони пів року намагаються захопити. Суттєвого збільшення кількості військ немає, вони проводять постійні ротації, як на лінії зіткнення, так і на держкордоні", — зазначив Іван Шевцов.
За словами Шевцова, РФ активно використовує бронетехніку. Протягом 31 січня армія РФ втратила на Лимано-Купʼянському напрямку 57 одиниць бронетехніки, серед яких шість танків і три БМП, які росіяни застосовували в штурмах.
"Їх вражають по-різному. Зазвичай, можливо вражати бронетехніку й протитанковими засобами, й артилерією. Але і FPV-дрони також використовуються в зоні бойових дій. На держкордоні з РФ завдяки дронам вдається вразити засобами відеоспостереження, а також легкову техніку", — розказав речник.
Російські війська атакували Миколаївщину балістикою. Пошкоджено електромережу
Протягом 31 січня армія РФ чотири рази атакувала Миколаївщину балістикою. За попередніми даними, застосовували ракети "Іскандер-М" та С-300. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та мережу електропостачання.
Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури та мережу електропостачання. Без електроенергії залишилися понад 400 споживачів. Тривають роботи з відновлення.
Також 31 січня об 11:01, 12:08 російські мінометні обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Загиблих немає.
Крім того, об 11:48 військо РФ обстрілювало з артилерії й Куцурубську громаду. А протягом дня спрямував туди п’ять FPV-дронів. Обійшлося без жертв.
Російське військо обстріляло Мирноград та влучило у "пункт незламності"
Російські військові обстріляли в ніч на 1 лютого Мирноград Донецької області, поцілили по "пункту незламності".
Як повідомив Суспільному Донбас начальник міської військової адміністрації Юрій Ключка, російська ракета поцілила в приміщення школи, де розташований "пункт незламності. В будівлі нікого не було.
Армія РФ завдала удару близько першої ночі 1 лютого. За попередніми даними, додав начальник МВА, російське військо застосувало "С-300".
Як повідомляє кореспондент Суспільного Донбас, навколо місця удару пошкоджені житлові будинки, магазин. На місці працюють комунальники — розбирають завали, прибирають будівельні конструкції.
Єврокомісія розпочне неформальні обговорення 13-го пакету санкції проти Росії — Reuters
Європейська комісія, у суботу, 3 лютого, розпочне неформальні зустрічі на високому рівні з державами-членами ЄС щодо деталей 13-го пакета санкцій проти Росії.
Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на три джерела у дипломатичних колах Євросоюзу.
Зазначається, що це є останнім кроком перед тим, як Єврокомісія офіційно затвердить новий пакет обмежень, який буде обговорюватися та голосуватися країнами-членами у Раді ЄС.
Очікується, що пропозиції стосуватимуться закриття більшої кількості лазівок для обходу санкцій, особливо для компонентів, які можуть бути використані у військових цілях. Також говоритимуть про нові списки фізичних і юридичних осіб. Також будуть пропозиції щодо деяких незначних секторальних заходів − таких, як нові заборони на імпорт. Зокрема, Польща і країни Балтії закликають до заборони імпорту російського алюмінію й скрапленого природного газу (СПГ).
З мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ: росіяни обстріляли чотири прикордонні громади Чернігівщини
Війська РФ 31 січня обстріляли чотири прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську. Військові зафіксували 63 вибухи.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська громада:
два вибухи (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) у напрямку села Грем’яч.
Семенівська громада:
- один вибух (прихід, ймовірно, зі ствольної артилерії) у напрямку села Карповичі та два вибухи (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) у тому ж напрямку;
- два вибухи (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) у напрямку села Леонівка;
- вісім вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) у напрямку села Баранівка;
- 10 вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) по околицях села Тимоновичі.
Сновська громада:
- сім вибухів (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) по околицях та у напрямку села Клюси;
- два вибухи (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) по околицях села Єліне;
Городнянська громада:
29 вибухів (приходів, ймовірно, з РСЗВ) у напрямку села Гасичівка.
На Київщині із 1 по 3 лютого заплановані військові навчання
На Київщині із 1 по 3 лютого заплановані військові навчання, повідомляє Бучанська міська рада. Заняття проводитимуть вдень та вночі, тому може бути гучно на території громади та на околицях.
У Чорному морі армія РФ тримає два ракетоносії
Станом на 07:30 російське військо тримає у Чорному морі 12 кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет; в Азовському морі один корабель, повідомили у ВМС ЗСУ.
Через нічні обстріли у Херсоні частково відсутнє електропостачання: тролейбуси не вийшли на маршрути
Внаслідок нічних російських обстрілів у Херсоні частково відсутнє електропостачання. Рух тролейбусів містом наразі неможливий.
Про це у Telegram повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
У дописі йдеться, що аварійні бригади вже працюють над відновленням електромереж. Після усунення пошкоджень 21 тролейбус вийде на лінії.
За минулу добу армія РФ завдала 169 ударів по 27 населених пунктах Запорізької області
Протягом минулої доби, 31 січня, російські військові атакували 27 населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 1 лютого, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.
Загалом армія РФ завдала 169 ударів по містах та селах Запорізької області:
- авіаційний — по Білогір'ю;
- дев'ять разів з РСЗВ обстріляла Гуляйполе, Залізничне, Малу Токмачку, Роботине та Омельник;
- 58 безпілотниками атакувала Новодарівку, Новоданилівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Левадне, Новоіванівку, Темирівку, Полтавку, Новоуспенівське, П'ятихатки й Павлівку;
- 101 раз застосувала артилерію по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Приютного, Білогір'я, Темирівки, Степногірська, П'ятихаток, Кам'янського, Лобкового, Лук'янівського.
"Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться в повідомленні.
Повітряні Сили: вночі знищили 2 "шахеди" з 4
У ніч проти 1 лютого сили протиповітряної оборони знищили два з чотирьох "шахедів", якими росіяни атакували Україну.
Про це повідомили у Повітряних Силах зранку 1 лютого.
"Цієї ночі ворог застосував чотири удані БпЛА типу "Shahed-136/131". Два – знищені на Харківщині", — йдеться у повідомленні.
29 вибухів: вночі російська армія обстріляла 5 громад Сумщини
Вночі 1 лютого російська армія 5 разів обстрілювала Сумщину. Було 29 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Середино-Будська громада зазнала ударів з артилерії (3 вибухи).
Великописарівська громада — гранатометний обстріл (8 вибухів).
У Краснопільській громаді був артобстріл (13 вибухів).
На територію Білопільської громади армія РФ скинула 4 міни.
У Свеській громаді був мінометний обстріл (1 вибух).
На Донеччині за добу одна людина загинула, двоє жительок поранені
За 31 січня унаслідок обстрілів з боку армії РФ в Донецькій областізагинула одна людина в Цукуриному, також поранення отримали дві жінки у Торецьку.
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Загальна кількість жертв на Донеччині від початку повномасштабного вторгнення:
- 1849 людей загинули,
- 4529 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі, додав Філашкін у повідомленні, наразі встановити неможливо.
За добу російська армія 41 раз атакувала Херсонщину: поранені шестеро людей
За минулу добу російські військові 41 обстріляли Херсонську область. З різних видів озброєння випустили 164 снаряди, також завдали ракетного удару.
Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, військові РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальні заклади та дитячий садок у Бериславському районі; гуртожиток та підприємство у Херсоні. Поранення отримали шестеро людей.
Що означають заяви Путіна про "санітарну зону" в Україні — аналіз ISW
Президент Росії Володимир Путін 31 січня подвоїв свої максималістські та навмисно розмиті територіальні цілі в Україні та підкреслив ідею "демілітаризованої" або "санітарної" зони в Україні.
Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Як відзначили аналітики, під час зустрічі зі своїми виборчими "довіреними особами" Путін заявив, що просування нинішньої лінії фронту вглиб України є найважливішою метою російських військ по всій лінії фронту.
Путін підкреслив ідею "демілітаризованої" або "санітарної" зони в Україні, яка, за його словами, виведе російську територію, а також тимчасово окуповану територію Україну, за межі досяжності як фронтових артилерійських систем, так і систем дальнього радіусу дії, наданих Заходом.
“Заявлена Путіним мета просунути лінію фронту так, щоб заявлені і фактичні території Росії опинилися за межами досяжності українських вогневих засобів, є розмитою метою, яка фактично недосяжна доти, доки існує незалежна Україна, здатна вести бойові дії. Путін, швидше за все, анексує будь-які українські території, які Росії вдасться захопити, переслідуючи цю уявну мету (зокрема, чотири області, про анексію яких Росія вже заявила, але які вона контролює лише частково), таким чином, нові “російські території” опиняться в зоні досяжності українських систем”, — йдеться в аналітичному звіті.
Зазначається, що заяви Путіна від 31 січня не відображають значних змін у заявлених військових цілях Росії або її фактичних військових можливостях, а скоріше за все спрямовані на те, щоб скористатися наявними наративами в західних ЗМІ, які можуть заблокувати короткострокову і довгострокову військову допомогу Заходу Україні і змусити Захід вести переговори з Росією на російських умовах.
Як відзначили аналітики, Путін також включив Харків, який він раніше називав "російським", до цієї гіпотетичної демілітаризованої зони, “ймовірно, для того, щоб скористатися дискусіями навколо малоймовірної можливості російської наступальної операції вздовж північного кордону Харківської області з Бєлгородської області”.
Зазначається, що Путін може мати намір посилити ці дискусії, щоб відвернути увагу України від триваючої російської наступальної операції вздовж осі Харків-Луганська область, але ISW продовжує оцінювати, що російські сили в Бєлгородській області можуть здійснювати лише тактичні дії, які слугуватимуть хитрощами для відволікання і закріплення українських сил уздовж кордону.
“Путін також, ймовірно, намагається апелювати до нових закликів російських ультранаціоналістів створити "буферну зону" між Харківською і Бєлгородською областями, щоб відсунути українські РСЗВ і артилерію від міжнародного кордону з Бєлгородською областю”, — йдеться в аналітичному звіті.
Як наголосили в ISW, Путін раніше заявляв, що розгляне можливість створення такої "буферної зони" під час масового невдоволення з приводу обмежених транскордонних рейдів проукраїнських сил у Бєлгородську область влітку 2023 року, але російські військові досі не вжили жодних дій, які б свідчили про те, що Путін серйозно розглядає ці заклики.
Аналітики також відзначили, що Путін також підкреслив російські наступальні зусилля під Авдіївкою, щоб представити їх як успішні для внутрішньої російської аудиторії і ще більше виправдати російську війну в Україні.
“Путін також повторив шаблонні наративи про те, що російська війна в Україні — це боротьба за російський суверенітет, яка очищає російське суспільство від тих, хто проти цього суверенітету, і таким чином об'єднує російське суспільство”, — зазначили в ISW.
Війська РФ вдарили з артилерії по Мирівській громаді Дніпропетровщини
У ніч на 1 лютого війська РФ двічі атакували Нікопольський район Дніпропетровщини.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, з десяток артилерійських снарядів поцілили по селам Мирівської громади. Загиблих та поранених немає.
Атака тривала до опівночі, після – по всій території Дніпропетровщини було спокійно, зазначив Лисак.
За добу російське військо втратило 1000 військових — Генштаб
Станом на ранок 1 лютого загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 386 230 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1000 військових.
Авіація Сил оборони уразила 2 ЗРК росіян — Генштаб
Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах російського окупаційного війська.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 1 лютого.
Також сили та засоби протиповітряної оборони України знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 5 артилерійських засобах, 1 складу боєприпасів та 4 засобах протиповітряної оборони окупантів РФ.
На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 19 атак — Генштаб
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 1 лютого.
На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 6 атак росіян біля Синьківки Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 9 атак війська РФ в районах Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 6 атак окупантів РФ поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати військо РФ, яке не полишає спроб оточити Авдіївку. Українськ воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам РФ значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 12 атак війська РФ в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати росіян неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де Сили оборони відбили 10 атак.
На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів РФ південніше Золотої Ниви Донецької області.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 8 атак росіян північніше Приютного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ РФ. Незважаючи на значні втрати, військо РФ не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби росіяни вдалися до трьох спроб штурмових дій. Жодна успіху не мала.
Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.
Генштаб: вночі збили 2 "шахеди", на фронті за добу — 66 бойових зіткнень
Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 4 ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. Сили протиповітряної оборони України знищили 2 дрони росіян. На фронті протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 19 атак. Загалом військо РФ завдало 8 ракетних та 94 авіаційні удари, здійснило 97 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 1 лютого.
Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, заклад освіти, інша цивільна інфраструктура.
Авіаційних ударів зазнали Улиця, Середина Буда Сумської області; Великий Бурлик, Колодязне, Кислівка, Синьківка Харківської області; Надія, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Часів Яр, Нью-Йорк, Очеретине, Олександропіль, Авдіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Білогір’я, Роботине Запорізької області; Кринки, Берислав, Новоберислав, Саблюківка, Качкарівка, Милове, Червоний Маяк, Шляхове Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Росія заявила про знищення шести БПЛА у Воронезькій та Бєлгородській областях
Засоби ППО Росії вранці в четвер збили 4 українські безпілотні літальні апарати у Бєлгородській області та ще 2 безпілотники — у Воронезькій.
Про це повідомили в Міноборони Росії.
За даними російського міноборони, збиття відбулося 1 лютого близько 06:30 за місцевим часом.
"Черговими засобами ППО перехоплено та знищено українські безпілотні літальні апарати над територіями Бєлгородської (4 БпЛА) та Воронезької (2 БпЛА) областей", — йдеться у повідомленні.
"Позиція Конгресу щодо фінансування України принесе перемогу Путіну" — очільниця Мінфіну США
Нездатність Конгресу США вжити заходів щодо фінансування України може принести перемогу президенту РФ Володимиру Путіну.
Про це пише Fox News, покликаючись на текст виступу міністерки фінансів США Джанет Єллен на зустрічі з віцепрезидентами Єврокомісії Маргрет Вестагер і Валдісом Домбровскісом.
"Ми не можемо допустити, щоби в України закінчилися гроші до того, як у неї закінчаться боєприпаси", — сказала пані міністр.
Росія заявила про збиття 5-х безпілотників у Курській та Білгородській областях
Російська ППО за ніч збила 5 безпілотників у Курській та Бєлгородській областях. Один дрон збили у Курській області, чотири – у Бєлгородській.
Про це повідомили у Міноборони РФ.
Традиційно Росія звинуватила у повітряній атаці Україну.
"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО українські безпілотні літальні апарати перехоплені та знищені над територією Бєлгородської (чотири БПЛА) та Курської (один БПЛА)", — заявили у відомстві.
Буданов прокоментував атаки дронів на російські об'єкти
Голова управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов не підтвердив, але й не спростував причетність Києва до атаки дронів на російські об'єкти, проте зазначив, що такі операції "цілком можливі".
Про це йдеться в інтерв'ю Кирила Буданова CNN.
"Гіпотетично існує план, за яким все це відбувається", — сказав Буданов, додавши, що до цього плану внесені основні об'єкти критичної та військової інфраструктури Росії.
За його словами, тепер російські мирні жителі нарешті бачать реальну картину війни. Вони бачать нафтобази у вогні, зруйновані будівлі на фабриках і заводах.
У Лондоні затримали колишнього "губернатора" окупаційної влади Севастополя
У Лондоні британська поліція затримала колишнього так званого "губернатора" тимчасової окупаційної влади Севастополя 46-річного Дмитра Овсяннікова. Затримання відбулося у його будинку в Лондоні минулого тижня.
Про це пише The Insider з посиланням на The Times.
Британське агентство боротьби зі злочинністю (NCA) висунуло Овсяннікову звинувачення у порушенні санкцій та відмиванні грошей.
Зазначається, що Овсянніков постане перед судом 20 лютого. Його звинувачують в обході санкцій та відкритті рахунку в Лондонському банку на загальну суму 65 тисяч фунтів стерлінгів та у зберіганні 77,5 тисяч фунтів стерлінгів злочинної готівки.
4 людини постраждали внаслідок удару по лікарні Великого Бурлука на Харківщині
Унаслідок удару керованої авіабомбами по території цивільної лікарні у селищі Великий Бурлук на Харківщині 4 людини постраждали, 38 — евакуйовані.
Про це повідомили в ДСНС України.
Чотирьом постраждалим на місці надали першу медичну допомогу. Пошкоджено фасад двоповерхової будівлі медзакладу, вікна та дах.
Росіяни завдали удару по лікарні в селищі Великий Бурлук на Харківщині
Близько 22:00 російські військові завдали удару по селищу Великий Бурлук, є влучання в районі медзакладу.
Про це повідомив Суспільному начальник Великобурлуцької селищної військової адміністрації Віктор Терещенко.
Відомо, що о 21:45 дві керовані авіабомби влучили у лікарню у Великому Бурлуці. Із закладу евакуювали 38 людей, зокрема 33 пацієнти.
Чотирьом людям надали першу медичну допомогу на місці. Внаслідок атаки пошкоджені фасад будівлі, вікна та дах.
У Харкові пролунав вибух
У Харкові пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Раніше у Повітряних силах повідомляли про рух кількох груп "шахедів" у напрямку Харкова
Єнса Столтенберга висунули на Нобелівську премію миру
Заступник голови Ліберальної партії Норвегії Абід Раджа висунув генсека НАТО на Єнса Столтенберга Нобелівську премію миру.
Про це повідомила норвезька щоденна газета VG.
"Ніхто не працював більше для досягнення миру та демократії в Європі та світі за минулий рік, ніж Єнс Столтенберг. Тому цілком природно, що Ліберальна партія пропонує йому отримати премію миру цього року", — пояснив своє рішення Раджа.
Абід Раджа стверджує, що Столтенберг їздив до Туреччини, Великої Британії, США та низки інших країн, намагаючись провести переговори, які могли б зупинити війну в Україні.