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"Мама, рівно 700 днів, як тато був у полоні": Дружина звільненого з полону Олексія Ганускова поговорила із чоловіком
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"Мама, рівно 700 днів, як тато був у полоні": Дружина звільненого з полону Олексія Ганускова поговорила із чоловіком

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Вперше за майже два роки розлуки дружина звільненого з полону Олексія Ганускова Тетяна поговорила із чоловіком. Жінка із дітьми наразі за кордоном, про звільнення Олексія дізналась на заняттях. Сьогодні, за її словами, рівно 700 днів, як її чоловік був би у полоні. Олексія Ганускова звільнили 31 січня під час другого у 2024 році обміну полоненими між Україною та РФ.

Жінка розповіла: нещодавно святкували день народження сина, той побажав, аби обміняли татка. Сьогодні бажання здійснилося, каже Тетяна Ганускова.

"А донька написала: мама, сьогодні рівно 700 днів, як папа був у полоні. Не знала, взагалі, навіть не здогадувалась, що буде обмін на сьогодні, бо після того, як збили Іл-76, говорили, що обміни припиняться й на невизначений термін, а тут така новина".

Після того, як жінці повідомили з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, вона вже поговорила із чоловіком.

"З чоловіком зв'язались. Ми з ним переговорили. Про що ми можемо говорити? Про дітей, про успіхи дітей питав, як син, як донька, як взагалі ми. Він сильний, він тримається. Половину ваги втратив, дуже худий. На відео, яке я знайшла, дуже худий, я його ще не бачила, ми тільки говорили телефоном".

За словами Тетяни, чоловік відновлюватиме документи і проходитиме реабілітацію, бо має поранення: "Дуже погано працює права рука, сказав, не розробив ще. Але будемо вирішувати проблеми. Сьогодні для мене — це велика радість, що він вже в Україні. Два роки ми на нього чекали, два роки ми чекали на цей обмін".

"Нарешті він вже в Україні, а далі, як Ліна Костенко писала: кожен фініш — це, по суті, старт. Починається нова наша стартова сторінка, сторінка реабілітації, сторінка відновлення документів й звісно, що б він приєднався до родини, до нас, бо дуже скучили".

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