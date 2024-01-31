"Малоросійство"

1 лютого 1897 року народився Євген Маланюк — український письменник і поет, публіцист, культуролог, літературний критик, офіцер Армії УНР. Його називали "Імператор залізних строф". Суспільне нагадує, як саме він пов'язаний з Кіровоградською областю, чому його забороняли в СРСР і з яких поезій найкраще почати його читати.

Євген Маланюк народився 1 лютого 1897 року в містечку Архангород (сучасне селище Новоархангельськ Кіровоградської області). Навчався в Єлисаветградському земському реальному училищі. Нині там розташований Інженерний коледж Центральноукраїнського національного технічного університету.

Після цього закінчив Київське військове училище. Брав активну участь у визвольних змаганнях доби Української Народної Республіки. Після приходу російської влади емігрував.

Жив у Польщі, Чехословаччині, Німеччині, США. Помер у Нью-Йорку 16 лютого 1968 року.

Євген Маланюк під час навчання в Київській школі прапорщиків, 1914 рік. Фото: Архів ім. Д. Антоновича УВАН США

Євген Маланюк, 1924 рік. Фото: ЦДАМЛМ України

Єлисаветградське земське реальне училище (будівля і брама), початок 20 століття. Фото: Wikipedia

До відновлення української незалежності радянська влада викреслила ім'я Євгена Маланюка з історії. Одним із основних відкривачів, дослідників його життя і творчості був літературознавець, краєзнавець, професор, викладач університету імені Володимира Винниченка Леонід Куценко.

Зі своїх подорожей до Чехії, Польщі, Америки він привозив копії особистих документів Маланюка, його рукописів і світлин. Потім передав ці речі літературно-меморіальному музею Івана Карпенка-Карого, і тепер там можна переглянути віртуальну виставку. Її відкрили до 125-річчя письменника.

Син Євгена Маланюка Богдан Маланюк (крайній праворуч) у родині Леоніда та Олени Куценків, Кіровоград, травень 1997 року. Фото: сайт літературно-меморіального музею Івана Карпенка-Карого

Нині Євгена Маланюка вивчають у шкільній програмі з української літератури.

Його назвали "Імператором залізних строф". У поезії "Напис на книзі віршів" Маланюк говорив про себе:

"Напружений, незломно-гордий,

Залізних імператор строф —

Веду ці вірші, як когорти,

В обличчя творчих катастроф".

Євген Маланюк написав 20 поетичних книг і літературно-критичних праць.

На Кіровоградщині 20 років тому заснували обласну літературну премію імені Євгена Маланюка. Одна з вулиць Кропивницького й обласна бібліотека для юнацтва мають його ім’я.

У 2022 році до річниці поета всі охочі знімали й викладали в соціальні мережі відео, на яких вони читають поезію Євгена Маланюка. Це була акція від обласної бібліотеки імені Дмитра Чижевського.

А цього року громадська організація "Екскурс-Інформ" влаштувала цикл відеочитань "Під небом Євгена Маланюка" в Інженерному коледжі ЦНТУ.

Учасники акції декламували вірші "Під чужим небом" (з відсиланням до нього і назвали акцію), "Чорна ніч над твоїми обшарами", "Істотне", "Осінь", "За мармурові мури мрій", "Сповідь", уривки з поеми "Голоси землі" і публіцистичної статті "Репліка".

Відеочитання "Під небом Євгена Маланюка" Фото: Алла Бабенко Відеочитання "Під небом Євгена Маланюка" Фото: Алла Бабенко Відеочитання "Під небом Євгена Маланюка" Фото: Алла Бабенко Відеочитання "Під небом Євгена Маланюка" Фото: Алла Бабенко Відеочитання "Під небом Євгена Маланюка" Фото: Алла Бабенко

Окремо журналісти Суспільного поцікавилися в письменника й громадського діяча Олександра Косенка, з яких творів варто було б почати знайомство з Маланюком.

Письменник радить найперше взяти в Маланюка вірші "Діва Обида" і "Прозріння" та книгу "Малоросійство".

За його словами, вірш "Діва Обида", написаний 100 років тому (1924 року), має очевидні збіги зі вступом до поеми "Мазепа" Володимира Сосюри. Цей вступ відомий як окрема поезія під назвою "Навколо радощів так мало".

В обох творах — Сосюри й Маланюка — є заклик до пробудження України. Сосюра написав вірш у 1927 році, і він до 90 років лежав в архівах КДБ. Маланюка взагалі забороняли в СРСР й називали "українським фашистом".

"Діва Обида"

Лежиш, розпусто, на розпутті,

Не знати — мертва чи жива.

Де ж ті байки про пута куті

Та інші жалісні слова?

Хто гвалтував тебе? Безсила,

Безвладна, п'яна і німа

Неплодну плоть, убоге тіло

Давала кожному сама.

Мізерія чужих історій

Та сльози п'яних кобзарів —

Всією тучністю просторів

Повія ханів і царів.

Під сонні пестощі султана

Впивала царгородський чар,

Це ж ти — попівна Роксоляна,

Байстрюча матір яничар!

Чаплінському — ясир кохання —

Це ти, безславна і лиха,

В Богдановій ятрилась рані

Вогнем образи і гріха.

Стрибати в гречку — тільки й щастя,

Щоб в корчах зради завмирать —

Це ти, пусте, неплодне трясця,

Ти, Пріська гетьмана Петра.

Звідціль черкаська твоя шатость

І рабська кров твоя звідціль,

І діти, мов дурні курчата,

І сліз — пісні, й бандури — біль,

І та розслабленість ледача

І серця, й розуму, і рук, —

Безсила насолода плачу

Безсоромно-плебейських мук...

Невже ж калюжою Росії

Завмре твоя широчина?

...А над степами вітер віє!

А в небі гуркотить весна!

А степ, гарматами пооран,

Тремтить від крові і кісток,

Та про бої віщує ворон,

Червлен тримаючи шматок.

Повстань, як древлє! Панцир з міді

Замінить лати й ганчірки, —

І знов дівоча стать Обиди

Звитяжно гляне у віки.!.

"Малоросійство"

Ця книга Євгена Маланюка вийшла друком у Нью-Йорку в 1959 році. Олександр Косенко наводить кілька характерних уривків.

"Але малоросійство — це не політика і навіть не тактика, лише завжди апріорна і тотальна капітуляція".

"Що ж таке малоросійство? Це також затьмарення, ослаблення і — з часом — заник історичної пам'яті".

"Комплекс малоросійства є складний і заплутаний. Він — в своїй змінливості — має багато облич і сторін".

Вірш "Прозріння" (1927 року) — це нагадування для українців, котрі після стількох знущань від Московії так і не спромоглися прозріти, сказав Олександр Косенко. Поезія має три частини. Нижче можна прочитати першу.

"Прозріння"

Всі вироки, здається, проказав

Рвучким і ярим віршем… А Росія

Ще зогнива, як здохлий бронтозавр,

І труп — горою — мертво бовваніє.

О, люте стерво! Твій посмертний дух

Ще мстить — смердячий, безнадійний Лазар, —

Але намарне: навіть гній потух,

І тільки низом стелеться зараза.

Даремно радиться синедріон

Крикливиць та шаманів євразійських, —

Бо ні хороби віку, ні Сіон

Не воскрешать. Бо сонценосним військом

Епоха йде молитви і вогня,

Земля напнулась готикою росту

Й, — де нині – бруд, де парші і короста, —

Дзвенітиме прозора радість дня.

Крізь гноїща, крізь цвинтарі руїн

Буятиме нестримний рух природи

І, замість цих калічних україн,

Рослинами зростатимуть народи.

Ще прогримить останній судний грім

Над просторами неладу і зради

І виросте залізним дубом Рим

З міцного лона Скитської Еллади.