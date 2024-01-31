У Кіровоградській області за час повномасштабної війни рентабельність сільськогосподарських культур знизилась уп’ятеро. Найбільш прибутковою є соя, найменш прибутковою – кукурудза. Суспільне дізнавалось, які фактори впливають на рентабельність сільгоспкультур.

Аналіз прибутковості сільгоспкультур на Кіровоградщині та в Україні

Керівниця обласного департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова розповіла, що попри падіння рентабельності, жодна із сільськогосподарських культур на Кіровоградщині не є збитковою.

"Аналіз показників 2023 року свідчить про те, що найнижчу рентабельність має кукурудза. Це 1,7%. Причини – ціна й відсутність можливості її збувати. Загалом середня рентабельність зернових та зернобобових у нас – 30-35%. Найвищу рентабельність має соя, це 85%. До повномасштабного вторгнення, 2021 року, рентабельність від реалізації продукції сільського господарства становила 140-180%".

На прибутковість сільгоспкультур 2023 року вплинули світові та внутрішньоукраїнські тенденції, вважає аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин. Серед них, за її словами – зниження цін на основні зернові та олійні культури на світовому ринку.

"Вже другий рік поспіль надзвичайно дорога експортна логістика і, відповідно, за цю логістику платять українські аграрії, недоотримуючи своїх прибутків. Окрім того, на українському ринку все ще залишаються основні перехідні залишки раніше вирощеного врожаю, які також додатково тиснуть на ціну. І по факту аграрії отримують значно менше за своїх європейських колег".

За словами аналітикині, 2023 року в Україні через збільшення внутрішньої переробки на рівень прибутковості вийшли олійні культури – соя, соняшник та ріпак.

Яка ситуація з прибутковістю вирощеного у господарствах з Кропивницького району

У фермерському господарстві з Кропивницького району 15 років вирощують сою. Вона займає половину посівних площ, залишаючись прибутковою з року в рік. Про це Суспільному розповів заступник керівника господарства Іван Малина.

"Це наша основна культура. Нині саме вона допомагає нам виживати. Торішня врожайність – дві тонни з гектара, позаминулого року було 2,5-3 тонни".

З його слів, попри недоотриманий через посуху врожай, соя забезпечила господарству прибуток.

"Соя потребує найменше вкладень, уся йде на переробку".

У зерносховищі зберігають 300 тонн сої, щоб продати навесні. 100 тонн продали 2023 року за ціною 14,5 тисяч гривень за тонну.

Соя на складі у Кропивницькому районі. Фото: Суспільне Кропивницький

У господарстві з селища Олександрівка продати вирощене не можуть. У сховищі – 350 тонн насіння соняшника. Його не продають через низькі попит та ціну, сказав заступник керівника господарства Владислав Скрипник.

"До повномасштабного вторгнення тонна коштувала тисячу доларів. Тоді це було 25 тисяч гривень. Нинішня ціна – 15 тисяч гривень. Чекаємо ціни, бо добрива треба купувати, все дорожчає".

Насіння соняшника на складі господарства з Олександрівки. Фото: Суспільне Кропивницький

Рентабельною вважає ціну від 20 тисяч гривень за тонну насіння соняшника.