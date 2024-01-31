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В селі Імстичово на Закарпатті відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Ярославу Зав’ялову (Бондарчуку)
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В селі Імстичово на Закарпатті відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Ярославу Зав’ялову (Бондарчуку)

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В селі Імстичово на Закарпатті відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Ярославу Зав’ялову (Бондарчуку)
Фото: Білківська сільська рада | Facebook

В селі Імстичово Хустського району відкрили меморіальну дошку полеглому на війні захиснику Ярославу Зав’ялову (Бондарчуку).

Про це повідомили на сторінці Білківської сільської ради у Facebook.

Пам’ятну дошку встановили на фасаді Імстичівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів, в якому навчався полеглий військовий Ярослав Зав'ялов (Бондарчук). У відкритті меморіальної дошки взяла участь дружина загиблого захисника Наталія.

В селі Імстичово на Закарпатті відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Ярославу Зав’ялову (Бондарчуку)
Фото: Білківська сільська рада | Facebook

В селі Імстичово на Закарпатті відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Ярославу Зав’ялову (Бондарчуку)
Фото: Білківська сільська рада | Facebook

"Меморіальну дошку освятили місцеві священики, а вчителі школи виконали кілька пісень в пам'ять воїна. На завершення учасники зібрання поклали до меморіальної дошки Герою квіти та запалені лампадки", — йдеться у повідомленні.

В селі Імстичово на Закарпатті відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Ярославу Зав’ялову (Бондарчуку)
Фото: Білківська сільська рада | Facebook

В селі Імстичово на Закарпатті відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Ярославу Зав’ялову (Бондарчуку)
Фото: Білківська сільська рада | Facebook

Ярослав Зав'ялов (Бондарчук) загинув 8 листопада 2023 року поблизу населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області. Поховали захисника у Вінницькій області.

В селі Імстичово на Закарпатті відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Ярославу Зав’ялову (Бондарчуку)
Фото: Білківська сільська рада | Facebook

Вічна та світла пам'ять захиснику!

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